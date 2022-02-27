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曾被蒙眼關押 陳菊重回安康接待室：自由民主不是免費

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
監察院長陳菊（中）今天重回曾在白色恐怖時期被關押的「安康接待室」，陪同蔡英文總統視察。圖／取自陳菊臉書
監察院長陳菊（中）今天重回曾在白色恐怖時期被關押的「安康接待室」，陪同蔡英文總統視察。圖／取自陳菊臉書

監察院長陳菊今天重回曾在白色恐怖時期被關押的「安康接待室」，陪同蔡英文總統視察。她表示，去年與國家人權委員會的委員們，在促進轉型正義委員會前主委楊翠、法務部長蔡清祥陪同下重回此地，今天再次來訪，心情一樣複雜。

陳菊說，42年前，她因為美麗島事件，被蒙眼上銬關押在這裡。安康接待室是威權統治時期唯一由警總及調查局兩大情治系統共駐的地方，是見證過去威權最直接的證據，也是目前保留完整的不義遺址，具有重要的人權指標，因此，在去年年底監院前往行政院巡查時，她當面向蘇貞昌表示，希望能將此處作為人權教育場所，蘇也在第一時間啟動原貌保存機制，由政務委員羅秉成召集相關單位成立「安康接待室保存事宜專案小組」，合力保存安康接待室，她感謝蘇的支持與用心。

陳菊今天在臉書上表示，自由民主不是免費的，保存不義遺址作為人權教育的場所，就是要提醒世人，犧牲的印記無法抹滅，追求民主的過程十分艱難。除了不義遺址的保存，她認為盡速完成「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」的立法，也是刻不容緩的重要議題。

陳菊說，在威權時代，有許多政治犯前輩的人權，未經司法程序就直接受到侵害，許多政治犯現在都已是80歲以上的長者，「為他們平反的工作，是與時間賽跑。」

「刑求之下無英雄。」陳菊說，敬佩在追求台灣民主路上的前輩先人，「也因為如此，我們得以明白，台灣的民主自由之路，充滿荊棘、血淚與苦難。保存安康接待室，就是希望引以為戒，更希望我們這代及先人走過黑暗的路，下一代不要重蹈覆轍。」

陳菊 人權 遺址

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陳菊重返安康接待室 盼政府保存不義遺址

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「不義遺址」安康接待室首公開 蔡英文與受難者參訪

228前戳美麗島 藍：蔡英文訪「不義遺址」打小蔣起手式

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