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陳菊重返安康接待室 盼政府保存不義遺址

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
陳菊回到「安康接待室」，面對媒體追問，不發一語。記者張睿廷／攝影
陳菊回到「安康接待室」，面對媒體追問，不發一語。記者張睿廷／攝影

監察院長陳菊、總統府資政姚嘉文、亞太基金會副董事長陳忠信今日在蔡英文總統、行政院長蘇貞昌陪同下重回關押政治犯的「安康接待室」，回想到當時肅殺的情境，氣氛凝重。陳菊表示，希望政府能盡速通過被害者條例，並保存不義遺址，如此一來，民主前輩流血、流淚的犧牲成果才有意義。

陳菊表示，她在1979年12月13日清晨被捕，眼睛被蒙蔽、雙手反銬，過程心驚膽跳，心中不曉得會被送往何處，偵訊過程的苦痛更是難以言喻，只能說「刑求之下無英雄 」。

陳菊說，過了近43年重返現址，她向蔡英文總統提到，政治受難者年事已高，過去遭剝奪的財產應該歸還，也希望蘇貞昌能盡速通過被害者條例，保存不義遺址。

姚嘉文當年被關押50多天，他說，這象徵一個恐怖時期的沒落，他印相依稀記得，當時曾有調查局人員在廁所與他聊天提到，「不認為政治犯罪行嚴重」，可見當時也有許多政府官員不認同警總做法。

陳忠信則表示，他在電影及中國作家王力雄的作品內，看見中國共產黨與國民黨如出一轍的審訊、拷問。政治犯的心境也應該被記錄下來。國家人權博物館及安康接待室未來應該呈現原有的陰暗樣貌，才能保有原有味道，讓世人能夠理解當時氛圍。

蔡英文總統表示，3人過去身心都面對極大的考驗，卻始終堅持信念，這些讓歷史的真相該被看見，他們應該透過指認、紀錄，串連人權歷史地景，重建台灣人共同的歷史記憶。

蘇貞昌則說，安康接待室年代歲月斑駁處處可見，會讓它盡量照著原狀保存，也特別拜託文化部別加入後人想像，就如陳忠信所說，如此作法反而破壞現場，一定要將當年的氣氛時空留下來，政府不會讓這塊土地發生的歷史就此消失，他們會記取教訓，不容不義再發生，讓台灣能更好。

陳菊說，政府應盡速通過被害者條例，並保存不義遺址，這樣民主前輩流血、流淚的犧牲成果才有意義。記者張睿廷／翻攝
陳菊說，政府應盡速通過被害者條例，並保存不義遺址，這樣民主前輩流血、流淚的犧牲成果才有意義。記者張睿廷／翻攝

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