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韓國瑜：戰爭對烏克蘭人民的傷 盟國經濟制裁彌補不了

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
韓國瑜表示，一場戰爭的孰是孰非和輸贏結果都改變不了戰爭的可怕與殘酷；戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，「戰火無情，和平無價、人民無辜」。本報資料照片
韓國瑜表示，一場戰爭的孰是孰非和輸贏結果都改變不了戰爭的可怕與殘酷；戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，「戰火無情，和平無價、人民無辜」。本報資料照片

俄羅斯侵入烏克蘭，引發國際撻伐。高雄市前市長韓國瑜在臉書表示，一場戰爭的孰是孰非和輸贏結果都改變不了戰爭的可怕與殘酷；戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，「戰火無情，和平無價、人民無辜」。

韓國瑜表示，看著那位將赴戰場的烏克蘭父親哭紅眼眶和女兒道別，女兒上巴士時這對父女又一度不捨分離再度相擁而泣，鼻酸畫面讓我們心感同悲。人命、鮮血、和流離失所，這場戰爭在烏克蘭土地上及人民身上所造成的傷害，是任何盟友的經濟制裁、支援聲量，都挽救不回也彌補不了的。

有鑑於如此，韓國瑜表示，任何國家的執政者，都應該要以保護人民生命、財產安全為最高之任務，因為「蒼蒼蒸民，誰無父母？提攜捧負，畏其不壽。誰無兄弟？如足如手。誰無夫婦？如賓如友。生也何恩，殺之何咎？」

韓國瑜感嘆，當戰爭發生時，很多人都是那個忍悲含痛、依依不捨的父親，很多人也都是那個和爸爸哭著道別、不知道何時才能再相見的小女孩。

韓國瑜 戰爭 烏克蘭

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