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蔡英文訪視安康接待室 喊話轉型正義不走回頭路

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
蔡英文今日上午偕同行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊等人訪視安康接待室，但也造質疑此一舉動是否為討好台派。記者張睿廷／攝影
蔡英文今日上午偕同行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊等人訪視安康接待室，但也造質疑此一舉動是否為討好台派。記者張睿廷／攝影

蔡英文總統今日前往新店訪視「安康接待室」，她說，這裡是威權統治時期用來偵訊政治犯得秘密場所，國際特赦組織皆有披露，他們重新檢視這些不堪回首的歷史，就是要證明推動轉型正義以後的政府，絕對不會再走回頭路。

蔡英文表示，今天來到此處聽完美麗島前輩分享，可以體會到對總統府資政姚文嘉、監察院長陳菊等人來說，重回此地肯定是百感交集，過去隸屬於法務部調查局的安康接待室，雖然名稱聽起來是招待所，但實際上卻是威權統治時期，政府用來偵訊所謂危害國家安全的政治犯秘密場所。

蔡英文說，當時不合理的羈押偵訊，違反基本人權的刑求，都發生在這些陰暗的建築物裡面。經過國際特赦組織披露之後，安康接待室成為了國際惡名昭彰的黑色接待室。1979年的美麗島事過後，當時才29歲的陳菊以及姚嘉文、陳忠信，都曾經被關在這裡，他們即使身心都面對極大的考驗，仍然始終堅持自己的信念，「我非常的感佩。」

蔡英文指出，今日重新檢視這些不堪回首的歷史，就是要證明民主化以後的台灣，推動轉型正義以後的政府，絕不會再走向威權的這一條回頭路。

蔡英文表示，從2016年轉型正義以來，他們的腳步一步接著一步往前推進，威權時期的不當有罪判決，已經一一撤銷。包括調查局在內威權時期的政治檔案，也陸續依法移交給檔案局，將會妥善的保存、開放和研究。

蔡英文說，曾經是黑色接待室，現在也退去黑暗，促轉會已正式將安康接待室審定為不義遺址，行政院已經規畫移給文化部，納入景美人權園區，成為我國家人權博物館，作為實現轉型正義、推廣人權教育的基地，讓歷史真相可以持續的被見證、被記得。

蔡英文表示，現在大眾對威權時期的軍事審判帶來的人權侵害已有更深入的認識，祈求調查局能面對過去的歷史記起教訓，真正做到國家的調查局、人民的調查局，這些都會是鞏固民主、自由、人權不可缺少的環境。

蔡英文提到，明日就是228紀念日，在這個重要日子前，要再次向曾經付出青春甚至犧牲生命的民主前輩們致敬，不論是台灣民主的發展，或是轉型正義的腳步，都會持續的前進，絕對不會停止。

蔡英文表示，他們重新至安康接待室檢視不堪回首的歷史，就是要證明推動轉型正義以後的政府絕不會再走回頭路。記者張睿廷／攝影
蔡英文表示，他們重新至安康接待室檢視不堪回首的歷史，就是要證明推動轉型正義以後的政府絕不會再走回頭路。記者張睿廷／攝影
蔡英文總統（中）上午在行政院長蘇貞昌（左）監察院長陳菊（右），總統府資政姚嘉文、政治受難者陳忠信等人陪同，前往首次對外開放的「不義遺址」法務部調查局安康接待室參訪，並進行座談。記者黃義書／攝影
蔡英文總統（中）上午在行政院長蘇貞昌（左）監察院長陳菊（右），總統府資政姚嘉文、政治受難者陳忠信等人陪同，前往首次對外開放的「不義遺址」法務部調查局安康接待室參訪，並進行座談。記者黃義書／攝影
蔡英文總統（中）上午在行政院長蘇貞昌等人陪同，前往首次對外開放的「不義遺址」法務部調查局安康接待室參訪。記者黃義書／攝影
蔡英文總統（中）上午在行政院長蘇貞昌等人陪同，前往首次對外開放的「不義遺址」法務部調查局安康接待室參訪。記者黃義書／攝影

蔡英文 國家人權博物館 轉型正義

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