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訪視安康接待室 蔡英文：轉型正義腳步絕對不會停止

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

蔡英文總統今天上午到新店訪視被促轉會審定為不義遺址的調查局「安康接待室」，她表示，期許參與不義遺址審定、修復和人權教育推廣的同仁，重建台灣人民共同的歷史記憶，讓大眾對於威權時期軍事審判帶來的人權侵害，有更深入的認識。她也說，不論是台灣民主的發展，還是轉型正義的腳步，都會持續地繼續往前進，絕對不會停止。

蔡總統抵達後，先聽取法務部調查局長王俊力簡介「安康接待室」，並在國家人權博物館研究者張維修導覽下實地訪視。之後也聽取促進轉型正義委員會代理主委葉虹靈簡報。

蔡總統致詞時表示，今天來這裡，聽完三位美麗島前輩的分享，她可以體會到，對總統府姚嘉文資政、監察院陳菊院長和「亞太和平研究基金會」陳忠信副董事長來說，重回舊地，一定是百感交集。

蔡總統指出，過去隸屬於法務部調查局的安康接待室，雖然名稱聽來是招待所，但實際上，確實是威權統治時期，政府用來偵訊所謂「危害國家安全」政治犯的秘密場所。當時，不合理的羈押、偵訊，甚至違反基本人權的刑求，都發生在這些陰暗的建築物裡面。經過國際特赦組織披露後，安康接待室成為了國際上惡名昭彰的「黑色接待室」。

蔡總統說，就像1979年美麗島事件過後，當時才29歲的陳菊、姚嘉文、陳忠信都曾經被關押在這裡。「他們即使身心都面對極大的考驗，仍然始終堅持自己的信念」，她非常感佩。今天，重新檢視這些不堪回首的歷史，就是要證明，民主化以後的臺灣，推動轉型正義以後的政府，絕對不會再走向威權這條回頭路。

蔡總統說，從2016年以來，轉型正義的腳步一步接著一步地往前推進。威權時期不當的有罪判決已經一一撤銷。包括調查局在內，威權時期的政治檔案也陸續依法移交給檔案局，將會妥善保存、開放和研究。

蔡總統表示，曾經的「黑色接待室」，現在也褪去了黑暗。促轉會已經正式將安康接待室審定為不義遺址，並且行政院已規畫將其移交給文化部，納入「景美人權園區」，成為「國家人權博物館」，作為實現轉型正義、推廣人權教育的基地之一，讓歷史真相持續被見證、被記得。

蔡總統表示，把前輩們身上有罪的標籤撕下來，然後，讓歷史的真相被看見、被記得，這就是轉型正義工作的貢獻。她期許參與不義遺址審定、修復和人權教育推廣的同仁，透過指認、整理、記錄，串連重要的人權歷史地景，將可以重建台灣人民共同的歷史記憶，讓大眾對於威權時期軍事審判帶來的人權侵害，有更深入的認識。

蔡總統也期許，調查局面對過去的歷史，記取教訓，真正做到「國家的調查局、人民的調查局」，這些也都將會是鞏固民主、自由和人權，不可缺少的環節。

最後，蔡總統表示，明天就是二二八紀念日，在這個重要的日子前，她要再次向曾經付出青春、甚至犧牲了生命的民主前輩們致敬。不論是台灣民主的發展，還是轉型正義的腳步，政府都會持續地繼續往前進，絕對不會停止。

國家人權博物館 轉型正義 遺址

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