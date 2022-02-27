接受民視專訪踩紅線？陳水扁：別人來邀請我沒辦法拒絕

前總統陳水扁日前接受民視新聞台專訪，昨於民視播出，節目主持人胡婉玲問及不少政治問題，因台中監獄訂有陳水扁保外就醫「四不原則」，引起外界議論陳水扁是否踩紅線。陳水扁今在微微笑電台訪問屏東縣長潘孟安，下節目後聽到記者私下提問，他說，「別人來邀請我，我沒辦法拒絕呀」。陳水扁兒子、高雄市議員陳致中說，相信是對方邀訪，但過程不清楚。

陳水扁兒子、高市議員陳致中表示，自己未參與民視邀約陳水扁的過程，也不清楚最後時間如何敲定，「但如同我父親說的，相信是電視台盛情邀約，並非我父親主動受訪。」

台中監獄規定陳水扁保外就醫期間，有不上台、不公開演講、不接受媒體採訪、不談政治等「四不原則」，陳水扁2021年起接下廣播節目主持棒，節目除邀訪台灣各界、企業人士談創業、生命故事，也常有政治人物受訪引起不少討論，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦、前副總統呂秀蓮等人都是座上賓。

陳水扁接受民視獨家專訪，過程中談及台南市議會今年初通過市議員提案，建請中央政府比照韓國政府宣布特赦前總統朴槿惠，也對前總統陳水扁予以特赦。陳水扁說，自己尊重憲法上賦予總統的政治特權，對於自己的故鄉，台南市議會通過提議跟附議更是心存感激，「她不要絕對有她不要的理由。」另外，阿扁也聊到柯文哲選總統，他也提及，俄羅斯與烏克蘭戰爭，不少仍認為今日烏克蘭、明日台灣，「兩岸不會打起來，中國敢跟美國宣戰嗎？」