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林佳龍要求黃偉哲自清線民疑慮 蘇貞昌：照程序走
民進黨做日召開選對會，針對台南市長黃偉哲提名出現不同的聲音，有人希望黃偉哲要有自清程序。行政院長蘇貞昌今受訪時表示，初選難免會有不同競爭，不過民近黨是民主政黨，會照著民主程序走。
身兼民進黨主席的蔡英文總統昨日召開選對會，同意台南市、高雄市、嘉義縣三縣市提名現任縣、市長黃偉哲、陳其邁及翁章梁，不過林佳龍在會中發聲，認為捲入線民風波的黃偉哲應有自清程序。
蘇貞昌今日在新店訪視不義遺址「安康接待室」時表示，民進黨是個民主政黨，一向尊重各種不同的意見，初選當然會有不同競爭，出現不同意見，但在蔡英文主席領導下，大家都會團結努力，這樣才能回應人民的託付。
蘇貞昌表示，選對會正是從各方面來知道各種不同的意見或資料來透過整合、研判，提供給主席蔡英文裁奪，並經由民主機制、中執會等單位來通過。民進黨是民主政黨，一切都會照著民主程序走。
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