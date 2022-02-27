快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

板橋涮涮鍋又1員工確診 同住家人也中鏢 2員工足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林佳龍要求黃偉哲自清線民疑慮 蘇貞昌：照程序走

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
蘇貞昌表示，民進黨是民主政黨，一切都會按照程序走。記者張睿廷／攝影
蘇貞昌表示，民進黨是民主政黨，一切都會按照程序走。記者張睿廷／攝影

民進黨做日召開選對會，針對台南市長黃偉哲提名出現不同的聲音，有人希望黃偉哲要有自清程序。行政院長蘇貞昌今受訪時表示，初選難免會有不同競爭，不過民近黨是民主政黨，會照著民主程序走。

身兼民進黨主席的蔡英文總統昨日召開選對會，同意台南市、高雄市、嘉義縣三縣市提名現任縣、市長黃偉哲、陳其邁及翁章梁，不過林佳龍在會中發聲，認為捲入線民風波的黃偉哲應有自清程序。

蘇貞昌今日在新店訪視不義遺址「安康接待室」時表示，民進黨是個民主政黨，一向尊重各種不同的意見，初選當然會有不同競爭，出現不同意見，但在蔡英文主席領導下，大家都會團結努力，這樣才能回應人民的託付。

蘇貞昌表示，選對會正是從各方面來知道各種不同的意見或資料來透過整合、研判，提供給主席蔡英文裁奪，並經由民主機制、中執會等單位來通過。民進黨是民主政黨，一切都會照著民主程序走。

民進黨 黃偉哲 蔡英文

延伸閱讀

蔡英文走訪不義遺址安撫台派？ 蘇貞昌：是為團結國人

今日烏克蘭 明日台灣？ 蘇貞昌：台灣不同於烏克蘭

挑戰2032年！林佳龍受邀到中山大學談台灣新願景

原台南州會轉型台南市228紀念館 黃偉哲：努力還原歷史

相關新聞

台灣同步制裁俄羅斯？ 藍委批官員跟著瞎起鬨

俄烏開戰，行政院長蘇貞昌宣布會與民主國家同步對俄羅斯予以制裁。國民黨立委李貴敏質疑，半導體產業作為台灣核心產業，製程中有...

柯文哲騎自行車早半小時到台中 上百人喊「阿伯加油」

台北市長柯文哲的一日北高挑戰騎自行車行程，今天中午騎到台中市清水區，受到上百名粉絲熱情迎接喊加油，他體力好，比預定行程提...

柯文哲挑戰一日北高 陳佩琪透露找柯媽勸阻 結果是...

台北市長柯文哲今天再度挑戰一日北高，柯文哲妻子陳佩琪今又在臉書爆料，指他年齡漸長，又須全程戴口罩，忍不住勸柯不要挑戰，但...

遭斷章取義怒了！徐巧芯嗆口譯哥：跟房客先生學壞了？

爭取北市大安文山議員參選的口譯哥趙怡翔今天表示，北市議員徐巧芯有時候不清楚的事情，可以少說兩句，他也問徐巧芯，「烏克蘭什...

【台積綠色隱憂】中油五輕整治舊址「速度難度」兼具 國家隊能克服地下水大敵？

中油五輕舊址汙染整治速度從17年壓縮到3年完成，高市府環評委員、高雄師範大學生物科技系教授陳士賢說，這是台灣史上最大的汙染整治場址，這麼短時間內完成，國內業界誰有資格做？市府工務局原本考慮要開國際標招商，時程實在太趕，決定以國家隊的概念，把國內土水整治經驗豐富的幾家業者集合起來，邀請他們投標。

普悠瑪增停鶯歌站 台鐵被蘇巧慧「綁架」換選票？

新北市的鶯歌車站日前舉行「台鐵車站美學與功能提升計畫」動工典禮，除增設電扶梯工程外，樓梯地坪、牆面也都會更新，台鐵局局長杜微更宣布往東部的普悠瑪號6月起增停鶯歌站，服務通勤旅客需求。只是，身為二等站的鶯歌，並未與宜花東部有頻繁的工商業互訪需求，旅運人次也沒有連年穩定成長趨勢，面對年底即將開打的地方首長選舉，台鐵這回送給鶯歌站大禮包，是否又是被政治綁架拿來換選票的籌碼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。