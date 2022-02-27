蔡英文走訪不義遺址安撫台派？ 蘇貞昌：是為團結國人

促轉會審定調查局安康接待室為不義遺址，不過該處不是古蹟，行政院長蘇貞昌今受訪回應說，會組成跨部會小組就遺址保存並探訪相關人員，讓不公不義的現場能留為歷史的教訓，而蔡英文總統會來此處就是希望能團結國人，跨越不義。

由於安康未列為古蹟，也不具文資身分，外界好奇蘇貞昌是否支持將此處指定為古蹟？

蘇貞昌表示，國民黨威權統治時發生許多不公不義，他們在台灣民主、自由開放後將這些地方一處一處找出來，像安康接待室，就有許多人在這裡受盡不法折磨，他們已經審定為不義遺址，未來也會交由文化部與景美人權園區一起管理。

蘇貞昌指出，他已特別指定政委羅秉成組跨部會小組，執行遺址保存、相關資料彙整及人員探訪，希望方方面面都能做到，讓當年不公不義的現場能留為歷史的教訓。

蘇貞昌說，台灣好不容易已經得到在「經濟學人」智庫獲得民主指數世界第8名的佳績，在全世界受評的167個國家當中排名前端，還是亞洲第一，他們決不容許不義重演。

另外，蔡英文總統先前因尊蔣言論引發黨內反彈，外界解讀這次邀綠營大老走訪不義遺址，有安撫台派的意義存在。

蘇貞昌表示，他們要呼籲國人同胞更堅定自由，民主得來不易，要向前輩致敬，保留不義遺址也是應努力的工作。而蔡英文就是希望能夠團結國人，也希望能夠跨越不義，同時保存歷史真相，這些都是政府全面在做的事。