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「不義遺址」安康接待室首公開 蔡英文與受難者參訪

攝影中心 / 記者黃義書／新北即時報導
安康招待所休息區（羈押囚房)的囚房門口設置半球體狀壓克力監視孔，便於駐點人員監視嫌疑者一舉一動。記者黃義書／攝影
安康招待所休息區（羈押囚房)的囚房門口設置半球體狀壓克力監視孔，便於駐點人員監視嫌疑者一舉一動。記者黃義書／攝影

蔡英文總統上午在行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊，總統府資政姚嘉文、前彰化縣長周清玉、政治受難者陳忠信等人陪同，前往首次對外開放的「不義遺址」法務部調查局安康接待室參訪。

此接待室，在民國63年1月啟用後，主要用以留置偵訊或提訊涉嫌叛亂，重大治安專案等人員，依現有資料計有148位受難者在此接受偵訊，包括監察院長陳菊、總統府資政姚嘉文、陳忠信等美麗島案受害人。

安康招待所有工作區（偵訊室）、休息區（羈押囚房)、宿舍區、生活區。昔日政治受難者於小型偵訊室（工作區內）接受日夜訊問、逼供甚至刑求。內有調查局人員針對安康接待室被偵訊、羈押嫌疑人，進行秘密錄音存檔的錄音間。

有地下秘密通道由偵訊室（工作區）通往羈押囚房（生活區），囚房內有半球體狀壓克力監視孔，便於駐點人員監視嫌疑者一舉一動。

民國98年3~4月間本局邀請檔管局及學者專家等召開「安康接待室現場攜回留存資料保存價值鑑定小組」會議，經審鑑結果,提列永久保存檔案1,243案(計1,246卷),同年7月28日全數移轉檔案管理局。行政院將安康接待室規劃為國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區之一部分，將由調查局將配合政策把產權移交文化部規劃使用。

安康招待所休息區（羈押囚房)通道。記者黃義書／攝影
安康招待所休息區（羈押囚房)通道。記者黃義書／攝影
安康招待所偵訊室走廊通。記者黃義書／攝影
安康招待所偵訊室走廊通。記者黃義書／攝影
安康招待所小型偵訊室。記者黃義書／攝影
安康招待所小型偵訊室。記者黃義書／攝影
蔡英文總統（左二）上午在監察院長陳菊（左一），總統府資政姚嘉文（右二）、政治受難者陳忠信（右一背者）等人陪同，前往首次對外開放的「不義遺址」法務部調查局安康接待室參訪，並進行座談。記者黃義書／攝影
蔡英文總統（左二）上午在監察院長陳菊（左一），總統府資政姚嘉文（右二）、政治受難者陳忠信（右一背者）等人陪同，前往首次對外開放的「不義遺址」法務部調查局安康接待室參訪，並進行座談。記者黃義書／攝影
安康招待所偵訊室通道。記者黃義書／攝影
安康招待所偵訊室通道。記者黃義書／攝影
安康招待所大型休息區（羈押囚房)。記者黃義書／攝影
安康招待所大型休息區（羈押囚房)。記者黃義書／攝影
安康招待所休息區（羈押囚房)入口。記者黃義書／攝影
安康招待所休息區（羈押囚房)入口。記者黃義書／攝影
安康招待所大型偵訊室。記者黃義書／攝影
安康招待所大型偵訊室。記者黃義書／攝影
安康招待所有工作區（偵訊室）往返休息區（羈押囚房) 的地下秘密通道。記者黃義書／攝影
安康招待所有工作區（偵訊室）往返休息區（羈押囚房) 的地下秘密通道。記者黃義書／攝影
安康招待所休息區（羈押囚房)的囚房門口設置半球體狀壓克力監視孔，便於駐點人員監視嫌疑者一舉一動。記者黃義書／攝影
安康招待所休息區（羈押囚房)的囚房門口設置半球體狀壓克力監視孔，便於駐點人員監視嫌疑者一舉一動。記者黃義書／攝影
安康招待所部分受難者檔案。記者黃義書／攝影
安康招待所部分受難者檔案。記者黃義書／攝影

受難者 國家人權博物館

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