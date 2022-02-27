「不義遺址」安康接待室首公開 蔡英文與受難者參訪

蔡英文總統上午在行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊，總統府資政姚嘉文、前彰化縣長周清玉、政治受難者陳忠信等人陪同，前往首次對外開放的「不義遺址」法務部調查局安康接待室參訪。

此接待室，在民國63年1月啟用後，主要用以留置偵訊或提訊涉嫌叛亂，重大治安專案等人員，依現有資料計有148位受難者在此接受偵訊，包括監察院長陳菊、總統府資政姚嘉文、陳忠信等美麗島案受害人。

安康招待所有工作區（偵訊室）、休息區（羈押囚房)、宿舍區、生活區。昔日政治受難者於小型偵訊室（工作區內）接受日夜訊問、逼供甚至刑求。內有調查局人員針對安康接待室被偵訊、羈押嫌疑人，進行秘密錄音存檔的錄音間。

有地下秘密通道由偵訊室（工作區）通往羈押囚房（生活區），囚房內有半球體狀壓克力監視孔，便於駐點人員監視嫌疑者一舉一動。