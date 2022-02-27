台灣遇戰事美會幫忙？ 馬英九：美國會賣武器不會出兵

俄羅斯侵入烏克蘭，美國政府多次表態不會介入烏俄衝突。前總統馬英九上午出席「緬甸歸僑協會春節團拜」活動，被問到對於美國態度如此保留，是否擔心台灣未來遇到類似的狀況，美國不會幫忙？馬英九直言，「美國對中華民國的態度是出售武器、情報給我們，但是不會出兵」。

對於有許多民眾認為若發生同樣情況，美國可能來援助台灣，同樣也出席「緬甸歸僑協會春節團拜」活動的國民黨主席朱立倫表示，他還是相信一切要靠自己，自立自強最重要，做好國防安全還有兩岸和平的交流最重要。他一再強調國家安全、和平交流，是國民黨最重要的主張。

而國際上指出烏克蘭情勢跟台灣相近，但不少綠營人士指出台灣不會是烏克蘭，朱立倫認為，會不會成為烏克蘭就在台灣有沒有堅定的自主國防，有沒有維護和平的決心，有沒有製造爭端的可能。這些都是要大家所關心的。

朱立倫說，他反對任何的戰爭、反對任何的入侵，但是台灣要做好自己國防的準備，絕對不能依賴別人，只有靠自己的努力。而區域的和平需要彼此的對話交流，惡意的挑釁造成衝突，只會最後變成戰爭，所以台灣也要自己做好努力，他也呼籲各方都能節制，在整個區域安全上面一起來努力。

外界質疑美國不會保台，台灣應該跟中國求和？朱立倫強調，國民黨的立場都很清楚，捍衛中華民國，確保國家的安全，同時堅持兩岸和平交流，不要所謂的對抗交惡，這是國民黨所堅持的。

媒體詢問是否同意延長徵兵制和兵役？朱立倫表示，國民黨在立法院新會期有提出包括兵役法和後備軍人條例的修正，最重要的是兵役本身怎麼樣讓大家在服兵役之後，能夠獲得更多的保障以及後備軍人相關條例，給後備軍人更多的一些尊重，至於整體的規劃，執政黨必須要一個完整的政策，不要空喊口號，還有具體的落實。