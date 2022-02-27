嗆小小年紀學會抹黑 林穎孟回嗆：柯文哲是國王的新衣

台北市長柯文哲任內最後一次挑戰一日北高，由於今年一日北高行程屢遭議員林穎孟質疑，市政黨政分不清，淪民眾黨造勢，柯文哲今出發前嗆「小小年紀就學會抹黑造謠，這不簡單。」林穎孟今也回嗆，柯市長不要「見笑轉生氣」，柯文哲才是國王的新衣。

對於柯文哲今天一日北高出發前，再嗆民代質疑，並批「小小年紀就學會抹黑造謠，這不簡單。」林穎孟說，柯文哲的回應很奇怪，她也只是依照證據來說話，指今年一日北高為政黨造勢，證據是根據台灣民眾黨黨內選舉小組所做的計畫案，根據一日北高所做選舉造勢內容，這些都是事實擺在眼前，要怎麼抹黑造謠。