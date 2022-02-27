聽新聞
test
0:00 / 0:00
嗆小小年紀學會抹黑 林穎孟回嗆：柯文哲是國王的新衣
台北市長柯文哲任內最後一次挑戰一日北高，由於今年一日北高行程屢遭議員林穎孟質疑，市政黨政分不清，淪民眾黨造勢，柯文哲今出發前嗆「小小年紀就學會抹黑造謠，這不簡單。」林穎孟今也回嗆，柯市長不要「見笑轉生氣」，柯文哲才是國王的新衣。
對於柯文哲今天一日北高出發前，再嗆民代質疑，並批「小小年紀就學會抹黑造謠，這不簡單。」林穎孟說，柯文哲的回應很奇怪，她也只是依照證據來說話，指今年一日北高為政黨造勢，證據是根據台灣民眾黨黨內選舉小組所做的計畫案，根據一日北高所做選舉造勢內容，這些都是事實擺在眼前，要怎麼抹黑造謠。
林穎孟說，一日北高行程，北市體育局也有補助自行車協會50萬元，她是依照市議員的職權監督，希望柯市長不要「見笑轉生氣」，柯說她是抹黑造謠的小孩，實際上，柯市長才是國王的新衣，「大家都不敢說，國王沒有穿衣服，我就是指出國王沒有穿衣服的小孩，我才是唯一說真話的小孩。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言