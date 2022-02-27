228事件75周年 陳水扁：轉型正義尚未完成

明天就是228和平紀念日，前總統陳水扁今表示，今年是228事件75周年，目前最重要的是轉型正義最後一塊拼圖尚未完成，228事件責任歸屬研究報告第475頁明文記載。陳水扁說，誰是228事件元凶，誰要負最大的責任也都白紙黑字紀錄，但是目前為止加害者沒有負起應負的責任，這塊我們希望大家繼續努力。

屏東縣長潘孟安今接受陳水扁廣播節目專訪，節目下播後潘孟安指出，屏東每年都會舉辦228事件音樂追思會，也會邀請受害者家眷參加，同時也不斷呼籲大家記住這樣的歷史教訓，希望大家能走向和平、共榮、共存，台灣也才能有更好的未來，「不能再有類似事件發生，這些台灣共同要追求的。」潘也認為，轉型正義仍須更加落實。