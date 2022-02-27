今日烏克蘭 明日台灣？ 蘇貞昌：台灣不同於烏克蘭

烏俄戰爭，歐美各國紛提出經濟制裁，另還有人擔憂「今日烏克蘭、明日台灣」，或中國趁機入侵。行政院長蘇貞昌表示，俄羅斯入侵烏克蘭，受全世界唾棄。另台灣地理位置重要，還有海峽200公里的區隔，國民團結，不同於烏克蘭。

蘇貞昌今日陪同蔡英文總統、監察院長陳菊等人至安坑接待室受訪時表示，俄羅斯破壞和平，入侵烏克蘭，全世界國家共同唾棄，台灣作為世界民主自由的一員，會與國際社會予以制裁。

蘇貞昌表示，台灣不同烏克蘭，這裡地緣政治、位置重要，在地理環境上也有200公里的海峽區隔，加上台灣國民團結意識、警覺高，都有掌握各種情況，不容有境外勢力或有附和者，用不實的假訊息，要來比附援引，做不當的事情來擾亂民心士氣，他也責成相關部會對於相關不實錯假訊息，即時澄清予以反制，也呼籲國人同胞堅定團結，才能保有國家主權、人民的安全，才能保有大家的民主自由。