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連勝文酸綠：對烏克蘭人道救援納難民比出一張嘴好多了

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
連勝文表示，透過國際救援組織，對烏克蘭無辜受害民眾，實行人道救援，甚至在未來，接納少部分有專長的烏克蘭難民，同時立即對於在台灣的烏克蘭僑民伸出援手，比只出張嘴好多了。本報資料照片
連勝文表示，透過國際救援組織，對烏克蘭無辜受害民眾，實行人道救援，甚至在未來，接納少部分有專長的烏克蘭難民，同時立即對於在台灣的烏克蘭僑民伸出援手，比只出張嘴好多了。本報資料照片

俄羅斯烏克蘭展開軍事行動，引發國際譴責。國民黨副主席連勝文在臉書表示，台灣加入對俄國的制裁，雖然符合國際正義，但他認為透過國際救援組織，對烏克蘭無辜受害民眾，實行人道救援，甚至在未來，接納少部分有專長的烏克蘭難民，同時立即對於在台灣的烏克蘭僑民伸出援手，比只出張嘴好多了。

連勝文表示，烏克蘭駐守蛇島的戰士在面臨侵略者威脅之下，一句「Go fxck yourself」，展現了無畏的勇氣，以及慷慨就義的悲壯，最後全體陣亡。也讓所有看到這個新聞的人為之動容。話鋒一轉，連勝文談及國民黨自1949年以來，捍衛中華民國，保護台灣，期間經歷陸戰、炮戰、海戰、空戰多場戰役，也從未屈服於武力的脅迫之下， 國民黨創黨以來，字典裡就沒有「投降」這兩個字。

連勝文說，他非常好奇，當「塔綠班」面臨同樣的生死關頭之際，是否還是只會出一張嘴「發射」口水，或繼續在舒適的冷氣房中，用鍵盤保護台灣？

連勝文表示，全世界許多的國家，包括台灣，都加入譴責俄羅斯的行列。俄羅斯的侵略行為的確令人髮指，但是狂人普亭既然決定了發動這場戰爭，勢必對於世界各國的反應及可能面臨的國際制裁有所算計，所以此時此刻，所有國際制裁都已經來不及阻止俄國的侵略行為了。

連勝文說，更何況在普亭的同溫層中，一定有許多人把他當英雄，而俄國一定也有相同的鷹犬側翼及覺青，對於當權者的暴行也是同樣地只會歌功頌德。因此普亭根本不會在意國際的制裁及相關制裁對於俄國人民的影響。

連勝文表示，台灣加入對俄國的制裁，雖然符合國際正義，但如同西太平洋島國密克羅尼西亞宣布與俄國斷交一樣，到底對俄國會有多大的實質衝擊？ 他強調透過國際救援組織，對烏克蘭無辜受害民眾，實行人道救援，甚至在未來，接納少部分有專長的烏克蘭難民，同時立即對於在台灣的烏克蘭僑民伸出援手，這比只出張嘴好多了。

連勝文說，在台烏克蘭人應該不多，不管是求學、工作或是長居者，這時必定備受煎熬，台灣政府與社會應該主動幫助這些在台烏克蘭僑民，才能真正彰顯台灣所標榜的人道價值。

烏克蘭 連勝文 俄羅斯

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