海外紀念228 蔡英文：將台灣民主經驗分享到全世界

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「2022北美洲海外台灣人二二八75周年紀念會」致詞，她表示，「二二八事件的歷史提醒我們，台灣可以走向民主、走向進步發展，就是因為有台灣人民一代又一代的打拚。我們一定要繼續團結，守護民主，將台灣的民主經驗分享到全世界。」

蔡總統表示，感謝全美台灣同鄉會、加拿大台灣同鄉會及北美洲台灣婦女會三位會長及所有的鄉親，共同舉辦參加這場有意義的活動，來紀念二二八，「讓我們一起反省過去，走向未來。」

蔡總統說，今天，台灣可以由威權走向民主，由受人幫助變成幫助別人，這是所有台灣人一起打拚的成績與光榮。這一路走來，要特別感謝海外鄉親的付出。因為有大家在國際上為台灣發聲、讓世界看到台灣，看到台灣想要走向世界的決心，世界對台灣的支持及討論，也愈來愈多。

蔡總統說，經濟學人（The Economist）調查，肯定台灣是「完全民主國家」，世界排名第八，也是亞洲第一。還有美國傳統基金會（The Heritage Foundation）最近發布，全世界的經濟自由度調查，台灣排名第六。這樣的好成績，證明台灣人堅持民主、堅持自由，就是國家發展的關鍵，「也證明我們所選擇的路是正確的。」

蔡總統說，「今天我們一起紀念二二八，提醒我們不能忘記這段歷史，台灣可以走向民主、走向進步發展，就是因為有台灣人民一代又一代的打拚。這段歷史也提醒我們，一定要繼續團結，守護我們的民主，將台灣的民主經驗分享到全世界，創造台灣人的光榮。」