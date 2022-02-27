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議員批一日北高淪造勢 柯文哲出發嗆：小小年紀學抹黑
台北市長柯文哲任內最後一次挑戰一日北高，包括副市長黃珊珊等人，今天清晨5點多，就到北投關渡宮集合出發，預計明天凌晨1點多抵達高雄，不過由於柯今年的一日北高行程被議員林穎孟質疑，市政黨政分不清，淪民眾黨造勢，柯文哲今天出發前反嗆「小小年紀就學會抹黑造謠，這不簡單。」
柯文哲任期最後一年，繼2016年之後，這次是柯文哲挑戰一日北高，一口氣從台北騎到高雄，不過這兩年屢被議員質疑，柯文哲濫用市政資源，儘管今年柯文哲以個人名義騎乘，主辦單位也非北市體育局，不過議員林穎孟仍質疑，體育局補助自行車協會，一日北高也淪為民眾黨政黨造勢。
對此，柯文哲今天表示，「我還特別事先交待，不可以喊競選口號、不可以有旗幟、不准穿背心，不過就有人抹黑成政黨動員，我還刻意說不要」，並反嗆質疑的民代「小小年紀就學會抹黑造謠，這不簡單。」
對於遭質疑市政、黨政分不清，柯則又說，「這不用回應....。」
另外，對於議員李柏毅也質疑，柯文哲行前疑似濫用特權，在防疫期間借用西松高中自行車室集訓練習，柯文哲說，「好啦，其實也沒有什麼特權，首長也有組團體賽，等於是市政府的集訓，也還好，總是有人刻意要攻擊，也沒有辦法。」
儘管整個行程，柯文哲定調為私人行程，不過今天清晨5點多，民眾黨秘書長謝立功、北市黨部主委林國成、民眾黨北市議員參選人全員到齊，身上沒有穿競選背心，僅手拿「阿北 加油」字牌，要為柯文哲市長任內最後一次一日北高挑戰加油。
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