228前戳美麗島 藍：蔡英文訪「不義遺址」打小蔣起手式

蔡英文總統日前大力推崇故總統將經國，引發綠營內反彈。趕在228紀念日前，蔡今將由行政院長蘇貞昌，美麗島事件受刑人、監察院長陳菊陪同，參訪蔣主政時偵訊美麗島事件受刑人的「不義遺址」，宣示對轉型正義價值的堅持。蔡的大動作，也被解讀是要消弭日前尊蔣言論引發綠營反彈情緒。

國民黨立委林為洲表示，蔡總統以國家元首之尊參與228相關紀念日活動，緬懷過去歷史記憶與傷痛，進而希望促成和解，這些行動都無可厚非，也應予肯定。

但林為洲也認為，蔡總統要參訪「不義遺址」，其實如之前蔣經國圖書館成立典禮，以國家元首個人身分出席高度即已足夠，但這次卻邀蘇貞昌與陳菊同行，將動作擴大，除要展現領導地位，確實有平衡之前尊蔣言談氣氛。

國民黨立委鄭正鈐分析，蔡英文總統此次參訪「不義遺址」，除是228前夕例行政治表演套路，更是要藉此消弭尊蔣爭議與拉攏綠營人心兩手做法，也給擔心「促轉會」恐將落入歷史塵埃的綠營人士，打一支強心針。

鄭正鈐批評，蔡總統先是「尊蔣」企圖搶占藍營市場，獲取政治利益，現在又趕在228前展現「轉型正義」決心，讓先前陷入「價值錯亂」的綠營人士，重拾信心，修補內部裂痕，大打魚與熊掌都要兼得的政治算盤。

國民黨立委洪孟楷也說，蔡總統短時間內對蔣經國態度左右搖擺，坐實當初出席蔣經國總統圖書館就是有高度政治目的，但因遭綠營意識形態綁架，才落入父子騎驢的窘境；民進黨的「轉型正義」沒有大步向前決心，只有持續提款政治目的。

有國民黨立委分析，過去民進黨紀念228系列活動，主要是針對故總統蔣中正批判，從未聽聞夾帶已屬蔣經國執政時期才發生的諸如對美麗島事件的緬懷，蔡總統此行或為平衡之前尊蔣言論，但也可能是年底北市長選戰開打起手式。

該立委表示，今年台北市長選舉國民黨推派蔣經國之孫、立委蔣萬安參選機會大，年底全國縣市長選舉台北市又是重中之重，民進黨接下來恐怕會操作很多攻擊蔣經國的議題，間接要打擊蔣萬安。