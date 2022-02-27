陳長文條款遭限縮不妥 立法院：政府扣錯稅屬不當得利

稅捐稽徵法去年底在立法院三讀修正後，雖將民眾溢繳稅款退稅請求權期限由5年延長為10年，但也調整「陳長文條款」，將政府錯徵稅款退稅請求權期限由無期限縮為15年，引發政府卸責爭議。立法院法制局也認為不妥。

法制局表示，過去民法金錢請求權最長時效15年，其中一項因素是因資料保存不易，但這是「上個世紀的法律設定條件」，現在已是數位化時代，相應的，所謂的退稅請求權時效，本身就有檢討空間。

此外，法制局指出，律師陳長文過去曾因政府機關錯誤，溢繳房屋稅款長達15年，但當時稅捐稽徵法規定只能退稅5年，才引發輿論嘩然，也才促使修法納入「陳長文條款」，明訂溢繳稅款如是因政府錯誤所致，退還稅款期間沒有限制。

但去年12月三讀修正後的稅捐稽徵法，卻將政府機關錯誤致溢繳稅款得申請退稅期間，由「無期限」縮為15年，限縮人民權利。法制局認為，這無疑是倒退之舉，這類溢繳稅款屬於政府不當得利，理當溢繳多久就退多久。

法制局表示，政府機關錯誤造成的溢繳稅款不應有消滅時效適用，方可落實對人民權利的保障；針對可歸責於政府機關的錯誤導致誤繳或溢繳稅款者，不應由人民承擔期限的不利益，以保障納稅義務人權益。

法制局指出，「陳長文條款」修改前後，朝野立委都曾有人表達反對意見，民進黨立委蔡易餘就曾表示，政府機關若課錯稅，返還本來就天公地道。國民黨立委曾銘宗與李貴敏也表態，不排除再推動修法還原或透過明訂起算日保障民眾。