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美學者：烏克蘭人更願意挺身而戰 憂台灣自衛決心不足

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
美國史丹佛大學教授法蘭西斯．福山表示，認為中國大陸武力犯台已是可想像狀況，並擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭人。路透社
美國史丹佛大學教授法蘭西斯．福山表示，認為中國大陸武力犯台已是可想像狀況，並擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭人。路透社

烏俄戰爭持續，美國史丹佛大學教授法蘭西斯．福山今天表示，認為中國大陸武力犯台已是可想像的狀況，並擔憂台灣自衛決心不如烏克蘭人，「若台灣不為自己而戰，不能期待美國會來救台灣」。福山也說，烏克蘭跟台灣之間一個很重要的區別就是，烏克蘭人更願意為自己挺身而戰。

台北政經學院基金會（TSEF）與台北政經學院（TSE）今天邀請福山，以「自由主義與自由世界秩序的威脅」為題發表演講。福山表示，越來越多關於中國以軍事手段收復台灣的討論開始出現，這是在以前並不常見的現象，然而在未來卻可能不只是想像而已。烏克蘭危機對台海的啟示是中國政府定會密切關注烏克蘭情勢，並會檢視美國等西方民主國家的回應。

福山指出，烏克蘭危機讓許多人臆測中國是否會對台動武的可能性，已從不可想像變成可想像，這也讓台灣需好好重新審思自我防衛策略。例如過去廢除了徵兵制，現在看來實在是非常不幸的決定；北京會非常關注這次的烏克蘭危機，美國以及西方民主社會是如何反應俄羅斯的侵略，這都將會倍納入未來統一台灣的計畫。

福山表示，台灣跟烏克蘭在作戰意識上，有很大不同。福山說，奮戰意願也跟世代差異有關係，經歷過二次世界大戰的中生代，知道共產主義與戰爭的可怕，現在許多年輕世代一出生就在自由民主體制下，覺得一切都很自然，從不認為有需要為自由而奮戰。

福山說，中國的力量展示於經濟、政治，以及仍不斷成長的軍事力量，比起俄羅斯來說更像是一個全方面的威脅；長遠來看，來自中國的挑戰會遠大於俄羅斯。

台北政經學院基金會（TSEF）與台北政經學院（TSE）今天邀請福山，以「自由主義與自由世界秩序的威脅」為題發表演講。記者蔡晉宇／攝影
台北政經學院基金會（TSEF）與台北政經學院（TSE）今天邀請福山，以「自由主義與自由世界秩序的威脅」為題發表演講。記者蔡晉宇／攝影

烏克蘭 俄羅斯 北京 台海 台灣

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