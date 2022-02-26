快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

板橋涮涮鍋又1員工確診 同住家人也中鏢 2員工足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統：執政團隊首要工作 持續掌握烏克蘭局勢動態

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡總統表示，執政團隊首要工作，持續掌握烏克蘭局勢動態。本報系資料照
蔡總統表示，執政團隊首要工作，持續掌握烏克蘭局勢動態。本報系資料照

民進黨選舉對策委員會於今天下午由召集人蔡英文總統召集會議，蔡總統在會中表示，民進黨作為執政黨，近期執政團隊的首要工作，仍是持續掌握烏克蘭局勢動態，因應各項變局，執政團隊會維持國家安全、經濟穩定及社會民心安定。蔡總統說，期勉黨公職同志協助執政團隊，加強防範境外勢力及在地協力者藉烏克蘭局勢操作認知作戰，共同鞏固全民心防。

正國會中常委陳亭妃、陳茂松日前拋出，應針對台南市長黃偉哲疑似涉入的「縣民案」進行調查。今天選對會結論指出，原則同意台南市、高雄市、嘉義縣三個縣市「徵詢協調小組」之結論，並責請秘書長林錫耀偕中央黨部完成徵召報告書，經蔡總統核定後，將完整報告提交中執會，進行徵召提名程序。

蔡總統表示，民進黨是民主政黨，初選雖有競爭，但期盼參與初選的同志，都必須體認民進黨是受人民託付執政，全黨是一體的。尤其在面對國際變局的此時此刻，所有同志務必團結一致、守護台灣，不負人民期待。

林錫耀表示，面對烏克蘭局勢變遷，民進黨中央黨部會全力協助執政團隊，就防範認知作戰等各項層面工作，強化與地方黨部及黨公職同志之協調，積極採取回應及因應作為。而年底九合一選舉的提名作業部分，則持續審視整體局勢，按部就班進行。

選對會今天決議指出，成立屏東縣長提名初選「督導協調小組」，成員包括民進黨團總召柯建銘、立委吳秉叡、蔡易餘，依照2月23日中常會通過之初選選務工作日程，督導協調初選工作順利進行。選對會也呼籲，所有參與初選之同志，遵守黨內的初選規定，進行君子之爭，壯大民進黨的支持基礎。

選對會決議，成立三個徵詢協調小組，宜蘭縣小組成員為洪耀福、陳茂松、劉維鈞；南投縣小組成員有林錫耀、黃承國、何志偉；雲林縣小組成員為高志鵬、蔡易餘、王定宇。在完成報告後，由選對會提報中執會進行徵召提名程序。選對會也表示，「協調工作小組」已就直轄市暨各縣市議員提名名額合理性完成審視，併同相關意見，提交中執會議決。

民進黨 同志

延伸閱讀

歲月如殺豬刀 「嘉義玄彬」蔡易餘曬年少俊照

綠縣市長提名高雄、台南、嘉義先起跑 拚2月底完成提名

PTT帳號被盜難追查？立委籲正視網路攻擊提升設備安全

民進黨內部民調 過半民眾認為不須三級警戒

相關新聞

台灣同步制裁俄羅斯？ 藍委批官員跟著瞎起鬨

俄烏開戰，行政院長蘇貞昌宣布會與民主國家同步對俄羅斯予以制裁。國民黨立委李貴敏質疑，半導體產業作為台灣核心產業，製程中有...

柯文哲騎自行車早半小時到台中 上百人喊「阿伯加油」

台北市長柯文哲的一日北高挑戰騎自行車行程，今天中午騎到台中市清水區，受到上百名粉絲熱情迎接喊加油，他體力好，比預定行程提...

柯文哲挑戰一日北高 陳佩琪透露找柯媽勸阻 結果是...

台北市長柯文哲今天再度挑戰一日北高，柯文哲妻子陳佩琪今又在臉書爆料，指他年齡漸長，又須全程戴口罩，忍不住勸柯不要挑戰，但...

遭斷章取義怒了！徐巧芯嗆口譯哥：跟房客先生學壞了？

爭取北市大安文山議員參選的口譯哥趙怡翔今天表示，北市議員徐巧芯有時候不清楚的事情，可以少說兩句，他也問徐巧芯，「烏克蘭什...

【台積綠色隱憂】中油五輕整治舊址「速度難度」兼具 國家隊能克服地下水大敵？

中油五輕舊址汙染整治速度從17年壓縮到3年完成，高市府環評委員、高雄師範大學生物科技系教授陳士賢說，這是台灣史上最大的汙染整治場址，這麼短時間內完成，國內業界誰有資格做？市府工務局原本考慮要開國際標招商，時程實在太趕，決定以國家隊的概念，把國內土水整治經驗豐富的幾家業者集合起來，邀請他們投標。

普悠瑪增停鶯歌站 台鐵被蘇巧慧「綁架」換選票？

新北市的鶯歌車站日前舉行「台鐵車站美學與功能提升計畫」動工典禮，除增設電扶梯工程外，樓梯地坪、牆面也都會更新，台鐵局局長杜微更宣布往東部的普悠瑪號6月起增停鶯歌站，服務通勤旅客需求。只是，身為二等站的鶯歌，並未與宜花東部有頻繁的工商業互訪需求，旅運人次也沒有連年穩定成長趨勢，面對年底即將開打的地方首長選舉，台鐵這回送給鶯歌站大禮包，是否又是被政治綁架拿來換選票的籌碼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。