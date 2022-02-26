蔡總統：執政團隊首要工作 持續掌握烏克蘭局勢動態

民進黨選舉對策委員會於今天下午由召集人蔡英文總統召集會議，蔡總統在會中表示，民進黨作為執政黨，近期執政團隊的首要工作，仍是持續掌握烏克蘭局勢動態，因應各項變局，執政團隊會維持國家安全、經濟穩定及社會民心安定。蔡總統說，期勉黨公職同志協助執政團隊，加強防範境外勢力及在地協力者藉烏克蘭局勢操作認知作戰，共同鞏固全民心防。

正國會中常委陳亭妃、陳茂松日前拋出，應針對台南市長黃偉哲疑似涉入的「縣民案」進行調查。今天選對會結論指出，原則同意台南市、高雄市、嘉義縣三個縣市「徵詢協調小組」之結論，並責請秘書長林錫耀偕中央黨部完成徵召報告書，經蔡總統核定後，將完整報告提交中執會，進行徵召提名程序。

蔡總統表示，民進黨是民主政黨，初選雖有競爭，但期盼參與初選的同志，都必須體認民進黨是受人民託付執政，全黨是一體的。尤其在面對國際變局的此時此刻，所有同志務必團結一致、守護台灣，不負人民期待。

林錫耀表示，面對烏克蘭局勢變遷，民進黨中央黨部會全力協助執政團隊，就防範認知作戰等各項層面工作，強化與地方黨部及黨公職同志之協調，積極採取回應及因應作為。而年底九合一選舉的提名作業部分，則持續審視整體局勢，按部就班進行。

選對會今天決議指出，成立屏東縣長提名初選「督導協調小組」，成員包括民進黨團總召柯建銘、立委吳秉叡、蔡易餘，依照2月23日中常會通過之初選選務工作日程，督導協調初選工作順利進行。選對會也呼籲，所有參與初選之同志，遵守黨內的初選規定，進行君子之爭，壯大民進黨的支持基礎。

選對會決議，成立三個徵詢協調小組，宜蘭縣小組成員為洪耀福、陳茂松、劉維鈞；南投縣小組成員有林錫耀、黃承國、何志偉；雲林縣小組成員為高志鵬、蔡易餘、王定宇。在完成報告後，由選對會提報中執會進行徵召提名程序。選對會也表示，「協調工作小組」已就直轄市暨各縣市議員提名名額合理性完成審視，併同相關意見，提交中執會議決。