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蔡、賴同台出席海董告別式 白喬茵：國安雙標堅若磐石

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
三立董事長林崑海告別式今舉行，蔡英文總統、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌比鄰悼念引發國安質疑。國民黨發言人白喬茵今批評，這樣門戶洞開的安排不只沒有危機意識，也讓人見證民進黨「堅若磐石」的兩套標準，國安以卵擊石。圖／取自白喬茵臉書
三立董事長林崑海告別式今舉行，蔡英文總統、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌比鄰悼念引發國安質疑。國民黨發言人白喬茵今批評，這樣門戶洞開的安排不只沒有危機意識，也讓人見證民進黨「堅若磐石」的兩套標準，國安以卵擊石。圖／取自白喬茵臉書

三立董事長林崑海告別式今舉行，蔡英文總統、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌比鄰悼念引發國安質疑。國民黨發言人白喬茵今表示，這樣門戶洞開的安排不只沒有危機意識，也讓人見證民進黨「堅若磐石」的兩套標準，國安以卵擊石。

白喬茵舉例，去年外交使節團為恭賀蔡英文、賴清德當選正、副總統，特別邀宴兩人以表恭賀，卻只有蔡總統赴會，引發外界兩人一選上就不合的遐想。當時外交部解釋：正副總統不出席同一場合是「維安考量」。

白喬茵說，今天三立海董告別式，蔡總統與賴清德卻又可以兩人同時出席，怎麼說好的「維安考量」統統變成「不用考量」了？特種勤務任務編組由國安局長擔任指揮官，這樣門戶洞開的安排，國安局長沒有失職？不該下台？

國民黨智庫副執行長黃心華也質疑，依照總統府內規，正副總統應避免出現在同一場合，即使要一起出席重要活動，也會避免同時出現；國家正副元首安全攸關重大國安，總統府侍衛室與國安局特勤中心，理應遵循這項內規安排勤務。

黃心華表示，當前俄烏情勢緊張，蔡總統卻為了黨內派系大老後事，置國家安全於於不顧，自私、荒謬，雙重標準，總統向派系利益屈服、看顏色辦事態度是國家的悲哀。

國安局 賴清德 白喬茵

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