談228講空話？ 蔣萬安：民進黨才遲不回復受難者權利
二二八紀念日將屆，蔣家後代的國民黨立委蔣萬安提醒國人要珍惜和平的可貴，卻遭綠營諷刺講空話。他今天受訪表示，轉型正義一直是他在立院關注重點，立法院審查促轉條例過程，對於其中撤銷不法判決條款投下同意票。
蔣萬安指出，進入立法院後，就接受到很多二二八受難者家屬陳情，也因此各處請益、拜會，「他們告訴我受難者與家屬都年事已高，都在跟時間賽跑，最大的心願、期待就是不希望帶著有罪之身與遺憾入土」。
蔣萬安說，受難家屬也反映撤銷有罪判決後，政府就應將當時依不法判決所沒收的財產予以返還，也因此他才再提出戒嚴時期人民受損權利回復條例草案，要立法提供法源，要政府即刻將沒收財產返還。
蔣萬安反批，民進黨政府卻至今以沒有法源依據，對返還政府依不法判決所沒收的受難者財產，遲遲沒有任何進度，應該好好做事，不要有任何政治口水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言