談228講空話？ 蔣萬安：民進黨才遲不回復受難者權利

二二八紀念日將屆，蔣家後代的國民黨立委蔣萬安提醒國人要珍惜和平的可貴，卻遭綠營諷刺講空話。他今天受訪表示，轉型正義一直是他在立院關注重點，立法院審查促轉條例過程，對於其中撤銷不法判決條款投下同意票。

蔣萬安指出，進入立法院後，就接受到很多二二八受難者家屬陳情，也因此各處請益、拜會，「他們告訴我受難者與家屬都年事已高，都在跟時間賽跑，最大的心願、期待就是不希望帶著有罪之身與遺憾入土」。

蔣萬安說，受難家屬也反映撤銷有罪判決後，政府就應將當時依不法判決所沒收的財產予以返還，也因此他才再提出戒嚴時期人民受損權利回復條例草案，要立法提供法源，要政府即刻將沒收財產返還。

蔣萬安反批，民進黨政府卻至今以沒有法源依據，對返還政府依不法判決所沒收的受難者財產，遲遲沒有任何進度，應該好好做事，不要有任何政治口水。