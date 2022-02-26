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與黨不同調？蔣萬安：對俄經濟制裁台灣應有可貢獻之處

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安說，未來如果從經濟制裁到晶片制裁，台灣應該有可為國際社會盡分心力的地方。本報資料照片
國民黨立委蔣萬安說，未來如果從經濟制裁到晶片制裁，台灣應該有可為國際社會盡分心力的地方。本報資料照片

俄烏戰爭爆發，民進黨政府跟進美國主張對俄經濟制裁，遭國民黨中央批評是「空洞的政治喊話」。不過國民黨立委蔣萬安今天仍呼籲，未來如果從經濟制裁到晶片制裁，台灣應該有可為國際社會盡分心力的地方。

蔣萬安表示，俄羅斯烏克蘭的軍事行動應該予以譴責，任何對於主權、領土的侵入都該譴責；而台灣在科技與提供人道救援上可以思考來做，而高科技產品與晶片生產應該跟國際接軌，站在國際高科技產業戰略位置上的要角。

對於美國軍援態度是否將「今日烏克蘭、明日台灣」？，蔣萬安說，不必過度延伸，但的確歐美為何這次沒辦法援助烏克蘭，這當中當然必須要去分析、了解，從當中學到寶貴一課。

蔣萬安表示，各界關注俄羅斯對烏克蘭軍事行為，對國際局勢變化也有各種說法，但此時此刻就是堅定信心，團結一致，對馬上可能面臨到的各項挑戰，包含是否會衝擊台灣民生物資需求、影響國安、對產業造成衝擊，政府應盡快拿出作為。

蔣萬安說，民進黨政府台灣應該思考提出人道救援可能性，為國際社會盡一份心力。

蔣萬安 烏克蘭 俄羅斯

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