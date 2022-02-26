正副總統同框海董告別式 白喬茵批「維安考量變不用考量」

三立集團董市長林崑海病逝今辦告別式，今天上午，蔡英文總統與副總統賴清德一同在高雄參加公祭儀式。國民黨發言人白喬茵說，去年外交部才解釋因維安考量，正副總統不出席同一場合，為何今天蔡賴卻同時現身海董告別式，民進黨政府兩套標準，「維安考量」又統統變成「不用考量」，欠缺危機意識。

白喬茵在韓國瑜執政時期擔任高市府副發言人，有意參選高雄市議員，準備參加國民黨左楠區初選。

白喬茵指出，去年外交使節團恭賀蔡英文、賴清德當選，特別邀宴兩人以表恭賀，當時只有蔡總統赴會，引發兩人不合遐想，當時外交部解釋，正副總統不出席同一場合是「維安考量」。