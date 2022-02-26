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為選舉鋪路？陳時中快閃高雄與陳其邁視察旗津防疫觀光
今日為二二八連假首日，中央流行疫情指揮中心宣布連假三天記者會停開，轉而移師高雄旗津視察。衛福部陳時中及與高雄市長陳其邁將於上午10時50分進行「旗津視察行程」。由於外界看好陳時中參選台北市長，加上國內疫情趨穩，民眾關注陳時中是否投入選戰。
此外醫福會執行長王必勝、副署長莊人祥、副署長羅一鈞也將一同到場，等於整個指揮中心移師高雄，視察區域包含旗津地區，旗津天后宮、旗津海產街、旗后商圈等並為在地業者加油，進行觀光振興，預計在高雄時間一天。
陳時中昨天於記者會表示，高雄港疫情已相對安全，擬試辦船舶進港皆要PCR證明，陽性者不得接觸登船人員。陰性者下船後能要健康監測，陽性報告還沒出爐，嚴格禁止船員接觸應於船艙待命，最快近期宣布試辦。
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