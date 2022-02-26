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影／蔡英文、賴清德出席 三立「海董」告別式備極哀榮

聯合報 / 記者徐白櫻邱奕能／高雄即時報導
蔡英文總統（右）、副總統賴清德（左）聯袂出席告別式。圖／三立提供
蔡英文總統（右）、副總統賴清德（左）聯袂出席告別式。圖／三立提供

三立集團董事長林崑海今日告別式，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及監察院長陳菊、高雄市長陳其邁等政要到場，另有藍綠白人士出席，場面備極哀榮。蔡英文表示，海董思思念念為台灣人發聲，多謝海董對台灣的貢獻，大家一定要繼續作伙走下去，保護我們的民主。

民進黨湧言會精神領袖林崑海15日病逝，今早在高雄市立殯儀館景行廳舉辦盛大，除正副總統蒞臨外，立法院長游錫堃擔任點主官，行政院長蘇貞昌率衛福部長陳時中、文化部長李永得、勞動部長許銘春、法務部長蔡清祥、內政部長徐國勇在靈前致哀。

國民黨高市議長曾麗燕，台北市副市長黃珊珊率民眾黨，以及時代力量主席陳椒華率黨員出席致哀。媒體影視界、資深藝人黃西田等三立節目演員出席告別式。

蔡英文說，海董一心為台灣人發聲、為台灣價值做電視，也牽成很多後輩，他關心國家發展、為台灣逗陣打拚，過去每次與海董見面，掛念的事情全是台灣，病重之際還關心公投；在此特別感謝海董對台灣貢獻與疼惜，大家一定要做伙走下去，堅持下去，保護我們的民主，讓海董能夠安心，「多謝你，我們一定會繼續打拚下去」。

行政院長蘇貞昌率五部會部長參加告別式。圖／三立提供
行政院長蘇貞昌率五部會部長參加告別式。圖／三立提供
時代力量成員參加告別式。圖／三立提供
時代力量成員參加告別式。圖／三立提供
曾任高雄市長的監察院長陳菊（右一）率菊系議員出席告別式。圖／三立提供
曾任高雄市長的監察院長陳菊（右一）率菊系議員出席告別式。圖／三立提供
立法院長游錫堃（右一）率民進黨立委致意。圖／三立提供
立法院長游錫堃（右一）率民進黨立委致意。圖／三立提供
台北市副市長黃珊珊率民眾黨高雄議員參選人致哀。圖／三立提供
台北市副市長黃珊珊率民眾黨高雄議員參選人致哀。圖／三立提供
台北市副市長黃珊珊（右）代表柯文哲出席告別式。記者邱奕能／攝影
台北市副市長黃珊珊（右）代表柯文哲出席告別式。記者邱奕能／攝影
高市議會議長曾麗燕（右一）率黨籍議員致哀。圖／三立提供
高市議會議長曾麗燕（右一）率黨籍議員致哀。圖／三立提供

蔡英文 台灣人 行政院

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