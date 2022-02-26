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影／蔡英文、賴清德出席 三立「海董」告別式備極哀榮
民進黨湧言會精神領袖林崑海15日病逝，今早在高雄市立殯儀館景行廳舉辦盛大，除正副總統蒞臨外，立法院長游錫堃擔任點主官，行政院長蘇貞昌率衛福部長陳時中、文化部長李永得、勞動部長許銘春、法務部長蔡清祥、內政部長徐國勇在靈前致哀。
國民黨高市議長曾麗燕，台北市副市長黃珊珊率民眾黨，以及時代力量主席陳椒華率黨員出席致哀。媒體影視界、資深藝人黃西田等三立節目演員出席告別式。
蔡英文說，海董一心為台灣人發聲、為台灣價值做電視，也牽成很多後輩，他關心國家發展、為台灣逗陣打拚，過去每次與海董見面，掛念的事情全是台灣，病重之際還關心公投；在此特別感謝海董對台灣貢獻與疼惜，大家一定要做伙走下去，堅持下去，保護我們的民主，讓海董能夠安心，「多謝你，我們一定會繼續打拚下去」。
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