影／蔡英文、賴清德出席 三立「海董」告別式備極哀榮

民進黨湧言會精神領袖林崑海15日病逝，今早在高雄市立殯儀館景行廳舉辦盛大，除正副總統蒞臨外，立法院長游錫堃擔任點主官，行政院長蘇貞昌率衛福部長陳時中、文化部長李永得、勞動部長許銘春、法務部長蔡清祥、內政部長徐國勇在靈前致哀。

國民黨高市議長曾麗燕，台北市副市長黃珊珊率民眾黨，以及時代力量主席陳椒華率黨員出席致哀。媒體影視界、資深藝人黃西田等三立節目演員出席告別式。