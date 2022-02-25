蔡政府制裁俄烏戰爭 洪秀柱：應先理解俄烏與北約歷史

俄羅斯入侵烏克蘭，民進黨政府也宣布對俄國實施經濟制裁。國民黨前主席洪秀柱晚間在臉書表示，台灣每一位政治人物在任意撻伐「入侵者」、與同情「受害者」同時，都該負責任的進一步理解俄烏歷史，以及北約在其中扮演的角色。

洪秀柱也批評，從蘇聯解體以來，俄羅斯受到的國際制裁屢見不鮮，但俄國與北約間的地緣政治衝突、烏克蘭問題至今難解，世界秩序也未得到重整，「制裁」僅帶來更多的貧窮、不安、饑饉，而非溝通、磋商或者平等對話的機會。

洪秀柱認為，在俄羅斯、烏克蘭與北約間，到底「入侵者」和「受害者」角色該如何定義，絕不是由台灣說了算，台灣更不須迫不及待的衝上前線，扮演「抗俄制裁」的急先鋒。

洪秀柱表示，國際政治不是非黑即白的零和賽局，即便烏克蘭心心念念想加入北大西洋公約組織，與烏克蘭有正式邦交關係的美國至今仍明白告訴國際社會「不會派一兵一卒」，目前的動作也僅止於制裁和譴責。

洪秀柱說，無論台灣在國際地位到底有多少分量，與美國利益有多大幅度重疊，將台灣的未來和生路全然託付予這樣的「盟友」，是萬無一失的選擇？無視地緣政治現實面一意孤行「親美」到底，難道就真的體現了正義和良善？

洪秀柱指出，俄羅斯總統普亭曾說，「1990年美國向蘇聯領導層承諾，不會將北約管轄範圍再向東延伸一寸，如今只要看眼地圖，就知道西方國家是如何『遵守』阻止北約東進的承諾的。俄羅斯簡直就是被騙了，接連面對五波北約擴張潮」。

洪秀柱說，2008年俄羅斯曾提出締結歐洲安全條約，但遭拒絕；去年12月俄方再次提交一份關於安全保障的條約草案，也未獲國際媒體重視，相關國家也是擱置不理。