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【重磅快評】酷愛談兵卻一廂情願的軍盲 才會害死台灣

聯合報 / 主筆室
馬里烏波爾一座軍用機場24日遭俄羅斯飛彈空襲後，冒起陣陣濃煙。美聯社
馬里烏波爾一座軍用機場24日遭俄羅斯飛彈空襲後，冒起陣陣濃煙。美聯社

俄羅斯總統普亭昨天（24日）發動對烏克蘭的入侵，由於各國媒體群聚烏克蘭首都基輔，烏國境內的通訊也未全面中斷，因此從開戰伊始，就有大量的戰場畫面與消息，在社群網站上流傳。由於同樣是面對強大的惡鄰，因此在台灣，許多人不免拿兩岸局勢與俄烏局勢作類比。也因為如此的移情作用，所謂的觀察與評論，往往就流於一廂情願的解讀。例如「新．二七部隊」等粉專，或是不少親綠網紅，第一天看到俄國直升機或裝甲車被擊毀，士兵逃跑不知所蹤的畫面，立刻就下斷語，認定俄軍士氣低落，烏克蘭這一仗未必打輸。類似的發言一出，底下自然有不少擁躉呼應，真正重點當然是，在「烏克蘭加油」之餘痛罵對岸。

結果事情的發展似乎不從人願：台北時間今天傍晚，烏克蘭國防部證實，俄軍前鋒已經到達首都基輔的郊區，距離市中心約僅9公里。政府號召任何志願者加入軍隊，並鼓勵人民製作莫洛托夫雞尾酒（玻璃瓶裝汽油的土製燃燒彈），對抗來犯俄軍。

關心國際時局，關心國防事務，當然都是好事，尤其俄烏兩國的關係，的確某一程度上與兩岸關係有類似之處。問題在於，任何一場「小」戰爭，其複雜程度也遠遠超過電腦螢幕前，把戰爭類比成電玩遊戲的鍵盤專家所能想像，即使俄國與烏克蘭的軍方高層，都未必能夠第一時間掌握每處戰線上的最新勝負，更何況在半個地球外，憑藉著極其有限，甚至釋出者已是有意為之的一丁點證據，就可以大膽放言，戰爭的勝負與走向？「一葉知秋」、「沙中見世界」，聽起來充滿智識性，大部分時候恐怕只是瞎猜。

而且回顧戰史，即使古今中外最一面倒的戰況發展，勝利的一方也不會沒有頓挫、沒有損失。二次大戰時，1940年德國以閃擊戰攻入西線，原先自信滿滿的法國被迫投降；1975年初，北越對南越發動攻擊，截斷首都西貢與北方的峴港，結果南越陷入大亂，政府軍士氣瓦解，北越趁機南下，最後西貢失守，提前完成統一。從歷史學家的角度來看，德國與北越的勝利，都堪稱勢如破竹，然而事實上，德國也花了40多天「才」征服法國；北越更花了四個月「才」征服南越；過程當中，法軍與南越軍也都曾經有局部性的勝利。即使從戰爭第一天的某段畫面，就可判定戰爭走向與勝負，這不是軍事專長，只有通靈才作得到。

歸根究柢，近廿、卅年來的社會，愈來愈習慣於高速與即時，電視台的SNG早就不夠看，如今已經進化到現場網路直播。大家似乎也都認為，我們再次按下電腦網頁的重新載入鍵，世界就應該出現明顯直接的變化。然而世局的變化並非如此，從來沒有如此快速，更從來不會一目了然。

瘋狂追求「當下」與皮相，對於世界沒有一點耐心；把情感的主觀願望，和對現實的分析判斷混為一談，甚至不掩飾地以前者凌駕後者。類似的反智潮流在台灣愈來愈流行，或許對某些政治人物來說，可能是讓自己更無往不利的溫床，然而對國家的前途來講，卻絕對是確確實實的凶兆。

烏克蘭 戰爭 德國

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