專家分析對岸不會藉機犯台 國際將因俄烏戰爭重視台灣

俄羅斯進軍烏克蘭，讓不少台灣民眾聯想到台海兩岸的戰爭風險，日本產經新聞台北支局局長矢板明夫昨日發文分析國際對於俄烏戰爭的未來作法，他認為此戰對台灣影響很大，不過對岸不太可能趁亂出兵犯台。

矢板明夫提及，美國早已知道俄羅斯會發動攻擊，卻早早放棄「軍事介入」的選項，讓普亭一開始就有恃無恐，「今後，全世界的主流國家將集體制裁俄羅斯，但制裁有多大效果還是未知數。」他認為，俄烏戰爭將成為21世紀國際政治史上的一個重要事件，「主要國家一起悶聲發大財，加上反恐的後冷戰時代已經結束，全世界再次進入一個靠拳頭硬說話的混亂時代。」

不過矢板明夫分析，對岸出於兩個原因不會藉機出兵台灣，一是因為「習近平半年後要連任，現在黨內的反習派基本上已經被壓制，按常識講，這個時候習不會主動挑起事端」，二則是福建沿海沒有觀察到大規模軍事行動的準備動作。他也提醒，中國將會推一波認知作戰，散播「今日烏克蘭、明日台灣」、「美軍不會來」等聲浪，試圖破壞台灣內部的團結、製造對立，影響年底的地方選舉。

矢板明夫推測，在俄烏戰爭之後，台灣的國際地位可能提升，「歐美和日本會反省在烏克蘭問題上的對應失敗，而更加關注台灣海峽」、「為了不讓中國併吞台灣，歐美日會更加賣力地協防台灣、牽制中國」、「這段時間，可能會有5到10年，也是台灣積極提高防禦能力，展開外交的一段非常重要的時期」。