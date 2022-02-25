228前夕時力提5訴求 3個月內移除中正紀念堂蔣介石銅像

228前夕，時代力量今與台灣228關懷總會、台灣教授協會、前國防部長蔡明憲舉行記者會，聲援228事件受難者家屬，要求政府全面平反政治受難者罪名，並盡速掃除威權象徵，落實轉型正義。時力今與民團向立法院長游錫堃陳情後，並至總統府遞交陳情書，提出5大訴求，包括限期三個月內移除中正紀念堂及各部會尚存之蔣介石銅像等威權獨裁象徵。

時代力量與民團5項訴求包括，一、中央政府應通令全國各縣市政府，三個月內主動於政治受難者家屬之戶籍資料註銷不法罪名之記錄，並加註回復名譽記事；二、落實促轉條例旨意，限期三個月內移除中正紀念堂及各部會尚存之蔣介石銅像等威權獨裁象徵，並請蔡英文總統承諾不再編列預算維護兩蔣陵寢，應由蔣家後人自行處理相關事宜。

三、請蔡總統要求國安單位不得於政治檔案遮蔽加害者姓名及相關資訊，並請政府協助成立公正的民間調查委員會，限期調查還原、公開228及戒嚴時期政治迫害之檔案及真相，並追究加害者責任，藉而促進社會和解、寬恕。四、政府加速符合民意的司法改革，並限期破案公佈林義雄家門慘案、陳文成案，及白色恐怖戒嚴時期校園、社會線民佈建等重大司法懸案，並追究加害者責任，以示政府落實轉型正義之決心與魄力。五、政府應特别照顧勞工、農民、原住民族，及身心障礙等弱勢族群，徹底實現公平正義。

時代力量黨主席陳椒華表示，這兩年來時代力量提出了華航正名、新台幣改版等轉型正義提案，卻總是受到政府的敷衍漠視，會持續努力支持轉型正義的落實與民主的深化，期待台灣早日擺脫過去威權的陰影。

立委邱顯智表示，面對立陶宛、拉脫維亞、捷克等曾經對抗威權、爭取民主的友人來訪時，要如何開口解釋在台北市中心仍存有紀念獨裁者的紀念堂？此種現象根本荒謬，且令人感到悲痛。立委王婉諭表示，行政院昨宣布促轉會將於今年5月解散，由行政院其他的常設部會繼續承接轉型正義的工作，在剩下的時間內，行政院除了務必要切實交接相關工作，更必須讓促轉會在剩餘的時間內加速推動，才不會辜負大家的期待和期許。