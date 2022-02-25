半小時結束 綠北市黨部下午審查通過陳建仁入黨案

總統蔡英文日前親自推薦前副總統陳建仁加入民進黨，民進黨台北市黨部下午審查，經過半小時即審查通過。陳建仁是去年12月30日交件入黨，入審會通過後再報黨中央，生效日期就是12月30日交件日期。

民進黨台北市黨部主委吳怡農下午表示，他知道社會大眾非常關心陳建仁加入民進黨這件事，而市黨部一直以來的原則，就是個別申請人資料不適合由市黨部替當事人對外宣布，黨部很注重個人隱私。大家都樂見有像陳建仁聲望這麼高、受國際社會尊敬的學者入黨。

市黨部指出，入黨審查委員會這次遞件申請書，包含陳建仁在內，有11件新進黨員、4件再入黨申請。約半小時即審查完。

吳怡農也代為轉陳建仁的說明。說明如下：

去年年底有一些社會賢達，邀我一起加入民進黨，支持民進黨！我很欽佩民進黨先進爭取臺灣自由、民主、人權的無私奉獻，很肯定民進黨六年來的執政成績，認同民進黨對臺灣未來發展的理想，再加上支持蔡主席的治國理念，才決定以民間學者身分加入民進黨，支持民進黨！