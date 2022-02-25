快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

板橋涮涮鍋又1員工確診 同住家人也中鏢 2員工足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和陸企業吃飯是和魔鬼打交道？柯文哲：不要為黑而黑

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供

北市柯文哲昨晚被直擊和一群操中國口音的中國企業老闆吃飯，甚至還以「台北市政府晚宴」的名義宴請；台北市議員簡舒培批評，這根本是為更上層樓不惜和魔鬼交易，柯應對外說明是否動用市府預算去做個人關係。柯文哲下午防疫記者會中回應，不要為了黑而黑，「你現在指控歐洲商會、日商、美商都是魔鬼？」

媒體報導柯文哲昨晚18時30分至20時40分在君悅飯店三樓鵲迎廳吃飯，飯店上的告示也明確寫著「台北市政府晚宴」，與會者包含多家中國知名銀行的台北分行的高層，以及中國知名航空公司的高層，餐敘人數約為10多人，職位包含總經理、總監、行長、代表等。

柯文哲說，北市府服務商業界，長期以來包括歐洲商會、美國商會都有定期餐敘，蒐集看看哪些事需要北市府幫忙，最近工總秘書長也說，其實在北市有另一個Group是大陸在台企業，以前從沒接觸過，能否讓他們來，有機會說說經營企業有哪些困難。

柯說，既然歐洲商會、美國商會也辦了，也給大陸企業一個機會，故事就是這樣，安排找人是台灣工業總會在幫忙處理的，就這麼簡單。

媒體追問是否有登入市長行程？柯文哲說，應該有吧，這是北市府正式的活動，也沒什麼問題。至於有議員問秘書處，秘書處是指市長私人行程，並不是公開？柯說，所謂公開行程，是找媒體來拍照，才叫公開行程，拜訪朋友或企業來的，常常有登入，是在市長室紀錄，所謂公開是有媒體場，給人家拍照的。

對於議員質疑跟魔鬼打交道，跟國民黨搶對岸金主？柯說，可憐啊！不要為了黑而黑，「你現在指控歐洲商會、日商、美商都是魔鬼？對市府來講，每個在北市經營的企業，有困難的都要幫忙解決。」

媒體問柯，會不會擔心被抹紅？柯文哲說，長期以來抹紅、抹藍柯文哲，是目前民進黨一貫戰略，他都曉得，但還是那句話，該怎麼做就怎麼做，特定政黨要做特定政治攻擊，這也沒辦法，領薪水就是要做這種事，不然要幹什麼，有些人的工作就是攻擊柯文哲，那也沒辦法。

北市 柯文哲 簡舒培 國民黨 民進黨

延伸閱讀

陳建仁劍指2024有競爭壓力？柯文哲：不要老是想東想西

防疫旅館每日500元補助延長 柯文哲憂：自家居隔不徹底

烏俄戰爭 柯文哲：不要老是幻想別人會來幫忙

柯文哲一日北高作秀？議員批：北市自行車道規畫淪空話

相關新聞

今日烏克蘭 明日台灣？ 蘇貞昌：台灣不同於烏克蘭

烏俄戰爭，歐美各國紛提出經濟制裁，另還有人擔憂「今日烏克蘭、明日台灣」，或中國趁機入侵。行政院長蘇貞昌表示，俄羅斯入侵烏...

美國政治學大師福山：若無自衛決心 別期待美救台灣

俄烏戰爭引發兩岸局勢動盪，美國史丹佛大學教授法蘭西斯．福山昨說，烏克蘭危機讓許多人臆測中國大陸對台動武的可能性，已從不可...

冷眼集／從尊蔣到不義 蔡總統兩面討好？

在二二八前一天，蔡英文總統今天將走訪被促轉會定義為「不義遺址」的安康園區，由於蔡總統先前在七海經國園區一番「尊蔣」言論，...

台加入制裁俄 蔡總統喊應對認知作戰

蔡英文總統昨嚴正譴責俄羅斯片面侵害烏克蘭主權，造成區域局勢緊張，呼籲各方和平理性解決爭端，蔡英文強調「台海局勢和烏克蘭有...

專家分析對岸不會藉機犯台 國際將因俄烏戰爭重視台灣

俄雷斯進軍烏克蘭，讓不少台灣民眾聯想到台海兩岸的戰爭風險，日本產經新聞台北支局局長矢板明夫昨日發文分析國際對於俄烏戰爭的未來作法，他認為此戰對台灣影響很大，不過對岸不太可能趁亂出兵犯台。

台灣不是下一個烏克蘭 戰略位置經貿角色難類比

中華亞太菁英交流協會今天舉辦「從烏克蘭危機看全球及台海情勢」座談會，專家認為，稱台灣是下一個烏克蘭為錯誤類比，地理環境、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。