和陸企業吃飯是和魔鬼打交道？柯文哲：不要為黑而黑

台北市長柯文哲昨晚被直擊和一群操中國口音的中國企業老闆吃飯，甚至還以「台北市政府晚宴」的名義宴請；台北市議員簡舒培批評，這根本是為更上層樓不惜和魔鬼交易，柯應對外說明是否動用市府預算去做個人關係。柯文哲下午防疫記者會中回應，不要為了黑而黑，「你現在指控歐洲商會、日商、美商都是魔鬼？」

媒體報導柯文哲昨晚18時30分至20時40分在君悅飯店三樓鵲迎廳吃飯，飯店上的告示也明確寫著「台北市政府晚宴」，與會者包含多家中國知名銀行的台北分行的高層，以及中國知名航空公司的高層，餐敘人數約為10多人，職位包含總經理、總監、行長、代表等。

柯文哲說，北市府服務商業界，長期以來包括歐洲商會、美國商會都有定期餐敘，蒐集看看哪些事需要北市府幫忙，最近工總秘書長也說，其實在北市有另一個Group是大陸在台企業，以前從沒接觸過，能否讓他們來，有機會說說經營企業有哪些困難。

柯說，既然歐洲商會、美國商會也辦了，也給大陸企業一個機會，故事就是這樣，安排找人是台灣工業總會在幫忙處理的，就這麼簡單。

媒體追問是否有登入市長行程？柯文哲說，應該有吧，這是北市府正式的活動，也沒什麼問題。至於有議員問秘書處，秘書處是指市長私人行程，並不是公開？柯說，所謂公開行程，是找媒體來拍照，才叫公開行程，拜訪朋友或企業來的，常常有登入，是在市長室紀錄，所謂公開是有媒體場，給人家拍照的。

對於議員質疑跟魔鬼打交道，跟國民黨搶對岸金主？柯說，可憐啊！不要為了黑而黑，「你現在指控歐洲商會、日商、美商都是魔鬼？對市府來講，每個在北市經營的企業，有困難的都要幫忙解決。」

媒體問柯，會不會擔心被抹紅？柯文哲說，長期以來抹紅、抹藍柯文哲，是目前民進黨一貫戰略，他都曉得，但還是那句話，該怎麼做就怎麼做，特定政黨要做特定政治攻擊，這也沒辦法，領薪水就是要做這種事，不然要幹什麼，有些人的工作就是攻擊柯文哲，那也沒辦法。