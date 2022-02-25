俄烏戰爭光速制裁龜速撤僑 國民黨：蘇貞昌也騙自己

俄羅斯入侵烏克蘭，外交部昨天才宣布原本由駐俄羅斯代表處兼轄的烏克蘭領務，改為由「駐波蘭外館兼辦」。國民黨發言人李明璇今批評，民進黨政府光速宣布經濟制裁、「龜速撤離」我國僑胞，擺明棄僑胞不顧，忙著喊政治空話。

李明璇表示，俄烏戰爭前，各方有許多資訊表明衝突戰事規模將會升級，但民進黨政府事先卻毫無作為，直到戰火蔓延，外交部才宣布啟動緊急撤僑計畫，反應慢半拍，根本置國民生死於不顧。

對於行政院長蘇貞昌宣布將對俄羅斯經濟制裁，國民黨文傳會主委凌濤質疑，台灣能制裁俄羅斯什麼？制裁俄羅斯後果是什麼？民進黨政府是否做好應對國際能源及物價變化的相關備案？

凌濤表示，俄羅斯與台灣雙邊貿易占比低於1%，主計總處數據顯示，2021年台灣對俄羅斯出口占整體比重僅0.3%，蘇貞昌所謂的對俄羅斯予以制裁，只是空洞的政治喊話。

凌濤也提到，俄羅斯是我國燃料煤第2大進口國，2021年占比為20%，去年我國也自俄羅斯進口約180萬公噸天然氣，將近占10%，未來能不採購；再加上俄烏戰事發生後，國際天然氣的短缺問題可能發生，蔡政府做好相關因應措施了？

凌濤質疑，就連美國目前也不會對俄羅斯實施能源出口制裁，蘇貞昌在急什麼？難道蘇不僅能「騙神明」，也能「騙自己」；在重大國際局勢變化面前，人民看不到審慎應對的行政院長，只看到一個操弄政治口號的「空喊王」。