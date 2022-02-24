白喬茵嗆張雅琴「台灣歐離譜拉」 籲下架不適任媒體人

國民黨新任發言人白喬茵與資深媒體人張雅琴因「花瓶說」唇槍舌戰，白喬茵今再度在臉書嗆張握有媒體公器，但有監督執政黨嗎？只是整天藉著政治議題挑撥社會矛盾、忽略觀眾知的權利，「這不是台灣歐普拉，這是把電視台當個人秀場的『台灣歐離譜拉』」，還呼籲年代應下架不適任媒體人。

張雅琴昨天在節目指稱民眾黨和國民黨提出來的候選人「阿撒布魯」，台灣要進步不能找這種人出來選，還直批「她有沒有腦子啊？有沒有用功啊？」不是在臉書發發文就可以，如果今天有這麼厲害，去當高雄市前市長韓國瑜還有國民黨前立委顏寬恒的發言人，他們早就當選了，結果是落選，這證明國民黨提的人是失敗的。

白喬茵表示，自己昨天首次以國民黨發言人身分開記者會，呼籲政府重視高物價低薪資的問題，因為青世代的生存條件越來越嚴峻，並嗆張雅琴「請問台灣歐普拉張雅琴，這些民生議題你關心了嗎？」

白喬茵說，張雅琴昨天在節目除了罵民眾黨議員參選人楊寶楨、罵她、談一大堆衛福部長陳時中的選舉，監督執政黨民主進步黨了嗎？在乎青年爆高的失業率嗎和買不起房子、養不起孩子嗎？

白喬茵批評張雅琴握有媒體公器，卻對青世代的苦日子不聞不問，整天藉著政治議題挑撥社會矛盾、忽略觀眾知的權利，「這不是台灣歐普拉，這是把電視台當個人秀場的台灣『離譜拉』」。

白喬茵解釋，她上篇發文說自己在當工讀生時，曾在地上找張雅琴耳環，真的沒甚麼了不起，只是希望張雅琴不要隨便幫年輕的女性從政者貼負面標籤，「你貼得很輕鬆，但這可能是我們努力好幾年才有的一點點小成就」，請台灣歐離譜拉別踐踏身為資深主播該有的專業和形象。她也說，「年代還是有很多節目不錯看，但請下架不適任的媒體人」。