張雅琴捲入「大菊為重」爭議 藍委：媒體成政黨工具令人不齒

民眾黨發言人楊寶禎戲謔監察院長陳菊「大菊為重」，遭主播張雅琴反批「花瓶真的很殘破」。立院國民黨團副書記長李德維今聲援，這樣的媒體人應好好思索自己是不是平實公正媒體人，還是只是政黨工具，若是後者非常可憐、令人不齒。

李德維說，所謂「大菊為重」不是批評，張雅琴身為年長的資深媒體人，做出不公正的評論，應該是意有所指。

國民黨立委洪孟楷也說，不樂見任何人身攻擊或對人外型評論，民眾黨言論自行負責，但媒體應是公正第四權，要監督執政黨，不應隨任何政黨起舞，或是一昧挑在野黨毛病，現在已經完全不符合比例原則，讓人覺得小題大作、轉移焦點。

對於民進黨接連攻擊民眾黨，是否是要邊緣化國民黨？洪孟楷說，國民黨就是走自己的路，沒有被邊緣化可能性。李德維也說，國民黨要做的只有做好自己，若是被邊緣化，「各位媒體不會在這裏」。

洪孟楷表示，接下來選戰只會更互相交鋒，各候選人要提出自己的步驟、角度，向國民黨立委蔣萬安昨天說，現在沒有任何的政黨合作，只有全民合作，而全民的共識才是蔣要出來參選的最主要角度與方向。

洪孟楷說，若將來蔣萬安成為國民黨台北市長候選人，就走自己的路，把全民共識與主流民意彙集起來，絕對沒有邊緣化問題。