快訊

俄羅斯入侵遠非「有限行動」？ 烏克蘭總統頒布戒嚴令

綠營誰戰侯友宜？林佳龍被點名 恐是黨內一廂情願

張雅琴捲入「大菊為重」爭議 藍委：媒體成政黨工具令人不齒

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委李德維。本報資料照片
國民黨立委李德維。本報資料照片

民眾黨發言人楊寶禎戲謔監察院長陳菊「大菊為重」，遭主播張雅琴反批「花瓶真的很殘破」。立院國民黨團副書記長李德維今聲援，這樣的媒體人應好好思索自己是不是平實公正媒體人，還是只是政黨工具，若是後者非常可憐、令人不齒。

李德維說，所謂「大菊為重」不是批評，張雅琴身為年長的資深媒體人，做出不公正的評論，應該是意有所指。

國民黨立委洪孟楷也說，不樂見任何人身攻擊或對人外型評論，民眾黨言論自行負責，但媒體應是公正第四權，要監督執政黨，不應隨任何政黨起舞，或是一昧挑在野黨毛病，現在已經完全不符合比例原則，讓人覺得小題大作、轉移焦點。

對於民進黨接連攻擊民眾黨，是否是要邊緣化國民黨？洪孟楷說，國民黨就是走自己的路，沒有被邊緣化可能性。李德維也說，國民黨要做的只有做好自己，若是被邊緣化，「各位媒體不會在這裏」。

洪孟楷表示，接下來選戰只會更互相交鋒，各候選人要提出自己的步驟、角度，向國民黨立委蔣萬安昨天說，現在沒有任何的政黨合作，只有全民合作，而全民的共識才是蔣要出來參選的最主要角度與方向。

洪孟楷說，若將來蔣萬安成為國民黨台北市長候選人，就走自己的路，把全民共識與主流民意彙集起來，絕對沒有邊緣化問題。

國民黨 洪孟楷 李德維 張雅琴 陳菊

延伸閱讀

常委選舉爭議頻傳 李德維：黨中央應徵詢資深黨員意見

聲援金門縣府 國民黨團：開放國境前應先讓小三通復航

陳時中轉戰桃園？蔣萬安：民進黨家務事

稱在北市有諸多政績 蔣萬安：本分做好就會獲民眾肯定

相關新聞

促轉會五月退場 行政院將設「推動轉型正義會報」

促進轉型正義委員會任期五月將屆滿退場。行政院會預計今天通過「促進轉型正義條例」第11條之1、第11條之2修正草案，行政院...

常委選舉傳賄選換票 朱立倫：嚴重破壞黨譽開除黨籍

國民黨中常委選舉下周六改選，但從農曆春節前就屢傳換票聯盟與賄選情形。國民黨主席朱立倫今天表示，只要有違反所有選舉規則，破...

柳采葳宣布參選兼國民黨發言人 「學姐」說話了

國民黨最近打「主播牌」，前主播柳采葳、白喬茵投入選戰，同時新工作也是擔任國民黨發言人。引起5屆國民黨台北市議員秦慧珠在臉...

白喬茵嗆張雅琴「台灣歐離譜拉」 籲下架不適任媒體人

國民黨新任發言人白喬茵與資深媒體人張雅琴因「花瓶說」唇槍舌戰，白喬茵今再度在臉書嗆張握有媒體公器，但有監督執政黨嗎？只是...

張雅琴捲入「大菊為重」爭議 藍委：媒體成政黨工具令人不齒

民眾黨發言人楊寶禎戲謔監察院長陳菊「大菊為重」，遭主播張雅琴反批「花瓶真的很殘破」。立院國民黨團副書記長李德維今聲援，這...

國民黨常委選舉爭議頻傳 李德維：黨中央應徵詢資深黨員意見

國民黨中常委選舉下周六投票，但從選戰開跑以來，黨內買票、換票傳言不斷，再傷黨形象。國民黨中常委李德維今表示，有很多很容易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。