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貝里斯總理3月訪台？外交部：高度歡迎
副總統賴清德上月出訪宏都拉斯時，邀請貝里斯總理布里仙紐訪台，現傳出布里仙紐可望於三月中旬成行；外交部發言人歐江安今回應，高度歡迎，若確定，將適時對外說明。
賴清德上月率特使團參加宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，曾與布里仙紐（John Briceño）展開雙邊會談，賴清德會後證實，布里仙紐規畫三月訪台，更打算邀布里仙紐到台南玩。
歐江安今在例行記者會表示，推動元首互訪有助增進我國與友邦邦誼，深化兩國關係，一向是外交部的重要工作；貝里斯是我國在中美洲及加勒比海地區的重要友邦，賴副總統一月參加宏都拉斯新任總統就職期間，曾與布里仙紐會晤，並代表我國政府誠摯邀請布里仙紐總理擇期率團訪台。
歐江安說，有關布里仙紐總理應邀來台訪問事，我國政府表達高度歡迎之意，相關安排如果有確定，外交部會適時對外說明。
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