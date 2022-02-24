政院通過 新藥專利權人可於學名藥審查程序中提訴訟

行政院會今天通過經濟部擬具的「專利法」第60條之1修正草案，當學名藥申請藥品許可證時，如主張新藥專利權無效或其學名藥不侵權，明定新藥專利權人可於學名藥審查程序中提起訴訟。

行政院長蘇貞昌表示，為推動加入CPTPP，以符合完善專利制度，健全我國醫療產業發展，通過此案，將函請立法院審議。

經濟部指出，本次修正主要是為配合我國推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），及2019年8月20日施行之藥事法專利連結制度。未來完成立法程序後，可完善我國專利連結制度運作，健全我國醫藥產業發展，並營造更好的智慧財產權保護環境。

該案修正重點為，當學名藥申請藥品許可證時，如主張新藥專利權無效或其學名藥不侵權，明定新藥專利權人可於學名藥審查程序中提起訴訟；其未起訴者，學名藥藥證申請人亦可提起確認之訴，以早日釐清有無侵權爭議。

行政院為加入CPTPP，推動修正專利法、商標法與著作權法，將力推三法案於立法院本會期內完成修法。