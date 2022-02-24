促轉會五月退場 行政院將設「推動轉型正義會報」

促進轉型正義委員會任期五月將屆滿退場。行政院會預計今天通過「促進轉型正義條例」第11條之1、第11條之2修正草案，行政院將設置「推動轉型正義會報」，由行政院院長擔任召集人，以統合、協調及監督各轉型正義事項之落實。

促轉會2018年5月31日掛牌，依法為任期二年的任務型機關，必要時經行政院長同意可延任，每次延任以一年為限。經兩度延長任期後，今年5月退場。

促轉會表示，促轉會屬於任務型編制，於提出任務總結報告後依法解散，關於解散後前述法定任務，或任務總結報告所規劃之轉型正義事項，應由何機關接續推動落實等事項，條例則未明文規範。

為此，行政院會今天討論通過「促進轉型正義條例」第11條之1、第11條之2修正草案，擬定可落實轉型正義之法律與組織設計。首要者為行政院設置「推動轉型正義會報」，由行政院院長擔任召集人，以統合、協調及監督各轉型正義事項之落實。

行政院也將成立「人權及轉型正義處」，由政委羅秉成督導，行政院長蘇貞昌表示，這將開啟轉型正義下一個階段做好準備。

各項轉型正義任務將依據任務性質，由常設部會承接。包含法務部主管平復國家不法及識別與處置加害者事項、內政部主管處置威權象徵事項、文化部主管保存不義遺址事項、衛福部主管政治暴力創傷照顧療癒事項、教育部主管轉型正義教育、國發會主管促進轉型正義基金之收支、保管及運用事項。涉及跨機關（構）權責或其他轉型正義事項，則由行政院指定之。

促轉會表示，配合現行法已有規範者，例如政治檔案條例規定由檔案局辦理政治檔案徵集、審定及開放應用事宜；政治檔案之研究、出版及教育推廣事項由文化部會同相關機關辦理等，則由相關機關依法持續推動，以達成部會協力共進，完善落實轉型正義任務之目標。

依促進轉型正義條例規定，促轉會職權包含規劃、推動開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產之處理及運用及其他轉型正義事項。