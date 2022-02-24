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獨派反彈？馬英九不出席北市228紀念儀式 僅上午致意

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長蔡炳坤今僅表示，兩天前有得到通知，馬前總統因行程有調整，無法出席下午二二八紀念儀式，改到上午先致意，所以馬前總統確定不出席儀式，所以也不會有上台致詞問題。圖為去年北市二二八紀念活動馬英九柯文哲同台。 本報資料照片
北市副市長蔡炳坤今僅表示，兩天前有得到通知，馬前總統因行程有調整，無法出席下午二二八紀念儀式，改到上午先致意，所以馬前總統確定不出席儀式，所以也不會有上台致詞問題。圖為去年北市二二八紀念活動馬英九柯文哲同台。 本報資料照片

今年二二八75周年紀念，北市府當天下午2點將在二二八公園舉辦「二二八事件75周年紀念會」，傳出日前柯文哲親自拜訪獨派團體台灣國家聯盟，聯盟當面向柯表達「不同意馬英九上台致詞」，北市副市長蔡炳坤今僅表示，兩天前有得到通知，馬前總統因行程有調整，無法出席下午紀念儀式，改到上午先致意，所以馬前總統確定不出席儀式，所以也不會有上台致詞問題。

前總統馬英九去年出席北市二二八紀念活動，引發獨派團體反彈，今年馬前總統確定不會出席儀式，至於副總統賴清德也因其他行程不克出席。

副市長蔡炳坤今天受訪表示，北市府每年都會在二二八公園舉行紀念儀式，今年籌辦過程也都有跟各協會保持密切聯繫，二二八協會想邀請前總統馬英九參與，市府都樂觀其成，不過之後兩天前得到協會通知，馬前總統因行程有所調整，無法出席下午的紀念儀式，改到上午找時間先致意。

至於副總統賴清德，蔡炳坤表示，賴副總統是由台灣國家聯盟邀請，原本給北市府回覆是可望出席，但昨天也同時接到國家聯盟通知，因賴清德行程有調整，行程無法出席。

由於先前國家聯盟對另一個協會邀馬英九有過不小反彈，是否今年是因柯文哲特地拜會獨派台灣國家聯盟，行程才有所調整？蔡炳坤表示，北市府與相關團體互動，都有持續進行，對於協會、聯盟各自有各自的想法，北市府都是尊重，但能來參加北市府都歡迎，因行程不能來，北市府也尊重。

蔡炳坤表示，當初二二八協會與他討論行程時，是要讓前總統馬英九以好友身分出席，是以二二八家屬的好朋友身分出席，他也覺得這樣蠻合適，但因今年馬前總統確定不出席儀式，所以也就不會有上台致詞的問題。

對於是否北市府配合獨派意見，儀式安排有所調整？蔡炳坤說，柯市長對這個事情從來意思都是一致，去年的過程，柯市長也都是抱著歡迎態度，今年柯市長親自去拜訪台灣國家聯盟，作為首都市長還是要展現共融的想法，希望能夠走出二二八的悲情，真正共同迎向未來。

北市 蔡炳坤 馬英九 二二八事件

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