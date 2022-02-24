循璩大成模式？傳許甫接文宣主任 柯文哲：標下得很好
年底選戰逼近，台北市長柯文哲的民眾黨人事異動，今天鏡週刊報導，柯文哲拍板，懸缺兩個月的民眾黨文宣部創意部主任，將由媒體主播許甫接任，預計三月下旬到職。柯文哲今出席防疫實紀贈書感恩會活動，被媒體問及「是否要循『璩大成模式』」，柯文哲僅回「璩大城.....你(媒體)下標下得很好！」
所謂的「璩大成模式」是先前柯文哲提到，雙北之所以疫調關係好，是因為新北衛生局長陳潤秋與台北市聯合醫院副院長璩大成是夫妻。這次傳出許甫將接任文宣創意部主任，由於許甫的妻子為北市府發言人陳智菡，也讓外界解讀將為「主播夫妻檔」聯手幫柯文哲操盤文宣輿論戰。
柯文哲今天對於被問及許甫接任文宣部主任，柯僅表示「璩大城模式....，下標下得很好！」
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