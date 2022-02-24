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影／空拍影像驚人！基隆大雨整個山頭崩6萬立方米土石

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市信義區槓子寮山區發生嚴重走山。記者游明煌／翻攝
基隆市信義區槓子寮山區發生嚴重走山。記者游明煌／翻攝

基隆市信義區槓子寮山區道路昨晚嚴重坍方，工務處今天上午勘查發現道路旁下方已有嚴重邊坡走山，疑連日大雨造成，影響道路長度約80公尺、寬度40公尺、深度約24公尺，整個山頭幾乎削掉一大半，廠商初估崩落土石有6萬4千立方米，要如何清除相當傷腦筋，下方公園全被掩埋，多個貨櫃被衝到下方，現場還有土石仍有持續滑落，至少恐要5千車次載運。

昨晚6點半發生嚴重山崩，山高約有24公尺高，上方是回收場，幸好當時都沒有人，邊坡下方為教忠公園，遭土石掩埋，現場已拉起封鎖線，槓子寮路部分亦從立德路口進行全面封閉管制，避免人車誤闖。

市府昨天因已天候昏暗且仍持續降雨，為確保人員安全，確認沒有人被掩埋後，今天上午再前往現場瞭解致災原因及研擬相關後續措施。

據了解，該山頭以前是回填區，疑先前就有裂縫，並未設擋土牆，因連日大雨飽含水份才會整個垮下，下方為公園，但附近有民宅，擔心範圍擴大。

議員張顥瀚指出，往槓子寮砲台的槓子寮路段發生大面積的崩塌，請民眾注意。議員韓世昱說，因連日大雨造成槓子寮路上一間資源回收場下方土石鬆動，導致面積約3到4個籃球場大小的土方下滑，影響教忠公園籃球場護欄倒塌，籃球場一半被土石淹沒，所幸目前未造成人員傷亡。

基隆市警察局第二分局深澳坑派出所獲報立德路段路面坍方，恐有人車安全問題趕赴現場。警方見該處路面坍塌面積龐大，原址回收廠下陷，趕緊通報市政府相關單位派員處理，聯絡地主及負責人前往，並拉起封鎖線，於現場警戒、管制往來人車通行。

基隆市信義區槓子寮山區發生嚴重走山。記者游明煌／翻攝
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基隆市信義區槓子寮山區發生嚴重走山。記者游明煌／攝影
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