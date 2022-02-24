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童仲彥臉書邀婚宴與入監惜別會 秀2022年2月22日新身份證

聯合新聞網 / 綜合報導
童仲彥秀出於22日換發的新身份證，正式邁入「梅開三度」階段。擷自童仲彥臉書
童仲彥秀出於22日換發的新身份證，正式邁入「梅開三度」階段。擷自童仲彥臉書

金色力量黨主席、前台北市議員童仲彥，數天前宣布與交往3年、小15歲的模特兒女友Ally登記結婚。童昨(23)日在臉書秀出與新婚妻子於22日換發的身份證，也公開自己的Line ID，歡迎大家預約來他的婚宴及入監惜別會。

童仲彥今(24)天凌晨於臉書PO文表示，「婚宴和入監惜別會一起辦，阿童也直白的說，希望收些禮金照顧家人！好友相挺煩請預約才有座位喔，額滿為止，搶位請洽阿童官方Line ID」。童仲彥稍早也在臉書秀出於22日換發的新身份證，正式邁入「梅開三度」階段。

有網友認為，「了不起，將婚宴和入監惜別會一起辦」，在入獄前能想到要照顧家人，是「真男人」，也有過來人提醒童，「辦喜宴通常是賠錢的，黨主席加油」，也有人認為童真正了不起的是「一直換老婆」。

童仲彥 結婚 監獄

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