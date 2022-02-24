童仲彥臉書邀婚宴與入監惜別會 秀2022年2月22日新身份證
金色力量黨主席、前台北市議員童仲彥，數天前宣布與交往3年、小15歲的模特兒女友Ally登記結婚。童昨(23)日在臉書秀出與新婚妻子於22日換發的身份證，也公開自己的Line ID，歡迎大家預約來他的婚宴及入監惜別會。
童仲彥今(24)天凌晨於臉書PO文表示，「婚宴和入監惜別會一起辦，阿童也直白的說，希望收些禮金照顧家人！好友相挺煩請預約才有座位喔，額滿為止，搶位請洽阿童官方Line ID」。童仲彥稍早也在臉書秀出於22日換發的新身份證，正式邁入「梅開三度」階段。
有網友認為，「了不起，將婚宴和入監惜別會一起辦」，在入獄前能想到要照顧家人，是「真男人」，也有過來人提醒童，「辦喜宴通常是賠錢的，黨主席加油」，也有人認為童真正了不起的是「一直換老婆」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言