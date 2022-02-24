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林右昌今新書發表 昨先把書親手送蔡總統和院長

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌今新書發表昨先把書親手送蔡總統和院長。圖/取自林右昌臉書
林右昌今新書發表昨先把書親手送蔡總統和院長。圖/取自林右昌臉書

基隆市長長林右昌今天將在台北正式發表新書「雙魚B．理科市長：林右昌的人生進擊RPG」。在上架之前，他昨天已經把熱騰騰出爐的新書，親手送給蔡總統與立法院游錫堃。林右昌在臉書說，在政治路上，他們都是一路看著他成長的兩位前輩，謝謝他們親自撰文推薦，他們也給他很大的肯定。

林右昌昨晚在臉書先透露，聽說昨天預購已經在分別金石堂書店、MOMO購物，以及博客來網路書店的前三名排行榜上，感謝大家對他的支持與鼓勵，還說，果然國師唐綺陽占星幫說的沒錯，本周的雙魚座有莫名的吸引力，希望今天發表會也能一切順利。

林右昌將在今天發表新書「雙魚B．理科市長 林右昌的人生進擊RPG」，林右昌透露，書中有總統蔡英文和立法院長游錫堃撰文推薦，2位都是跟他很近距離接觸，在政治上看著他成長很重要的前輩。

林右昌出的第一本書是「市長的口袋食堂」，「雙魚B．理科市長 林右昌的人生進擊RPG」是第二本書，是記錄他成長過程一路成長的小故事。新書他請總統蔡英文和立法院長游錫堃撰文推薦，他說，因為兩位都是跟他很近距離接觸，看著他成長，政治上很重要的前輩。

林右昌解釋書名，因他是雙魚B型比較浪漫，過去他的成長過程大家可能會覺得比較有理想性，很多的夢想，但更重要的是經過學術和理科的訓練，讓他變得更為嚴謹和有實踐能力。

「有一段是我騎機車南北縱走切西瓜，兩位前輩一直不瞭解，為何我會去做這件事」，林右昌說，蔡總統看完書後她說，終於了解這就是雙魚B的堅持。

林右昌今新書發表昨先把書親手送蔡總統和院長。圖/取自林右昌臉書
林右昌今新書發表昨先把書親手送蔡總統和院長。圖/取自林右昌臉書

林右昌 立法院 游錫堃

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