林鼎超嗆蔡英文：年輕人不會面臨低薪是因為根本沒工作

萬物齊漲讓人民苦不堪言，國民黨今天舉行「高物價低薪資，為青世代發聲！」記者會，針對CPI飆漲、失業率新高、薪水變低，以及應屆畢業、青年失業率雙殺等議題做討論。國民黨文傳會副主委林鼎超直言，蔡政府說青年不會面臨低薪，其實是因為根本沒工作；國民黨文傳會副主委林家興也說，蔡政府向國人宣布總薪資平均為5萬5千多元，是凸顯執政黨「何不食肉糜」的荒謬。

林家興指出，蔡政府數次宣布平穩物價不見效果，但卻向國人宣布總薪資平均為5萬5千多元，被各界罵翻，凸顯執政黨「何不食肉糜」的荒謬。進一步分析，2020年最低所得組家庭年薪平均35萬，最高所得組家庭一年平均217萬，貧富差距極大，蔡政府還要拼選舉、不顧人民生計嗎？

國民黨文傳會副主委林鼎超表示，蔡政府說青年不會面臨低薪，其實是因為根本沒工作；20至24歲青年失業率高達12.52％，是全體失業率的3.17倍，25至29歲青年的失業率也在6.59％，是全體失業率的1.67倍，執政黨整日宣稱經濟創下新高，事實是，錢依舊流不進年輕人的口袋。

林鼎超指出，2020年大學畢業生約24萬多人，投保勞保、公保等比率約為77.95％，還有22％未投保，意即每五個大專生畢業，就有一人失業，而且就算就業，仍有一成的人屬於打工性質，人數約1萬8000多人。畢業即失業現象越來越嚴重，蔡政府常說年輕人是臺灣的未來，又說不會面臨低薪，真是鬼話連篇。

發言人柳采葳表示，消費者物價指數（CPI）已連續6個月飆破2%，超越通膨警戒線；比較蔡政府任內消費者物價指數，過去1年的漲幅超越了蔡總統上任5年以來的漲幅，人民過的辛酸，政府卻仍然漠視、毫無作為。

柳采葳指出，主計總處計算CPI只選擇395項物品，包括交通費、服裝、3C用品等，但這些卻不是經常消費的項目，連失準的CPI都飆得那麼高，代表日常用品、食品的漲幅可能更大。另除了先前缺蛋的「蛋蛋危機」外，近來還有「缺鴨」、「鴨肉漲價」等情況，政府應予正視。

發言人白喬茵則針對年輕人失業、低薪議題表示，主計總處發布去年失業率3.95％，創下7年來新高！失業人數也較前年新增1.1萬人，來到了47萬人；另依據人力銀行統計，上班族去年平均整體薪資3萬7213元，相較於2020年減幅1.57%；但主計總處卻公布每人每月總薪資平均為5萬5754元，是不是公然說謊、在數字上做手腳？政府要給人民交代。

發言人李明璇說，目前相關部會的紓困補助，大多以「受到雇用」為條件，但許多年輕人根本沒工作，所有就業獎勵比不上失業補助重要。此外，行政院這兩年中耗費百億「應屆畢業青年就業措施」，結果青年失業率越來越高，解決不了低薪問題，完全於事無補，民眾只看到亂撒錢。