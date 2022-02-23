【即時短評】蔡英文只憂內鬥傷黨 不憂外鬥傷國？

民進黨屏東縣長初選殺得「刀刀見骨」，讓人想起2008年民進黨內總統初選「蘇謝之爭」的慘烈。民進黨主席蔡英文擔心歷史重演，23日中常會也通過決議做了約束。但諷刺的是，民進黨似乎只憂心「內鬥傷黨」，一旦初選過了，「台灣價值」之爭，卻一再出現在與他黨的「外鬥」上。

年底地方選舉逼近，政黨進入黨內初選熱期，擬參選人爭取出線機會，必先與黨內競爭者有番廝殺。不僅民進黨憂心內鬥，國民黨主席朱立倫近日也自嘲國民黨應改名「內鬥黨」，若內鬥惡性不改，將成國民黨的罪人。

競爭雖是民主常態，但愈是僧多粥少，戰況愈是激烈。只是，政黨內鬥，爭的是個人權位；政黨外鬥，除了撕裂不同支持族群的感情，更影響國家團結。

相對於屏東縣長初選受人矚目，近來多位民進黨議員擬參選人身陷「紅色風暴」，舉凡曾有藍營背景、曾經赴陸求學，甚至曾與國台辦前主任張志軍面對面對談，都被質疑是統派「借殼上市」，這樣「在黨內找敵人」，更值得外界關注。

蔡英文主席昨天說得好，「保護台灣」這個價值，不能被利用在競爭手段上面。但若不是民進黨內近期出現刻意抹紅的「麥卡錫主義」，能逼她說出這樣中肯的話嗎？

蔡總統去年國慶演說提及「4個堅持」，台北市長柯文哲認為內容跟他平常講的沒什麼不一樣，但「為什麼她講，就是台灣價值？我們講，就是中共同路人？」此話一語道破，原來，民進黨內競爭不能獨占「保護台灣」價值，但面對外黨，只有自己可以主張「台灣價值」？