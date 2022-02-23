藍白合批「破花瓶」 白喬茵：曾趴桌下幫張雅琴找耳環

民眾黨發言人楊寶禎與台北市政府前副發言人黃瀞瑩因以「大菊為重」戲謔監察院長陳菊，遭主播張雅琴反批「花瓶真的很殘破」、「老小姐」。國民黨發言人白喬茵今聲援楊、黃，表示這種嚴重歧視女性言論竟是出自於高權重媒體人口中。

白喬茵也爆料，自己21歲在某電視台當工讀生，除分內工作，每天中午還要幫記者哥哥、姊姊們跑腿、買便當，也曾被一個當紅主播使喚：「妹妹，我耳環掉地上了，你幫我找一下」，她就這樣趴在桌面下，邊爬邊找那個小小的耳環。

白喬茵說，「雅琴姐你應該忘了吧，我就是那個在趴在地上幫你找耳環的工讀生」。

白喬茵表示，她與楊寶禎等人就是這樣一步一腳印努力過來，什麼苦都能吃；因對公眾事務保有熱情，對媒體監督懷抱希望，現在要將所學貢獻社會，卻看到自己曾景仰的媒體前輩公然用電視台的資源飆罵年輕的女性從者是殘破花瓶，對張雅琴曾經的景仰真的蕩然無存。

白喬茵說，看到楊寶禎等人被張雅琴用媒體資源痛罵「花瓶真的很殘破」，讓她嚇到吃手手，難道長得好看的女性從政者就該被罵花瓶？楊寶楨等人，有勇氣站出來為民發聲，就代表不是花瓶：就算她與楊寶禎等人的政黨立場不同，但一致的目標都是為這塊土地努力，張「要找花瓶去鶯歌找啦」。

白喬茵發文聲援，楊寶禎晚間也留言回應表示，「張雅琴主播這樣的媒體前輩太令人失望了」。白則回覆肯定楊，「寶寶是專業有內涵的呀」。