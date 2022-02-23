強設友善廁所惹怒基層診所 藍委：方向對但應更接地氣

衛福部2個月前預告「醫療機構設置規範」，要求新設立診所須設立友善廁所，引發醫界基層質疑強人所難。國民黨立委賴士葆表示，政治是管理眾人的事，需要更多溝通的智慧，了解民之所欲，不必僚氣十足的就下命令。

基層醫療協會表示，如果執意上路，基層醫界為了捍衛權利，將因廁所問題而與衛福部打官司。

賴士葆表示，新冠疫情衝擊百業，基層醫療面對業務的萎縮，很多診所因為房租、人事費的沉重負擔而歇業或停業。面對可能的感染，大多基層診所還是堅守崗位，才能落實政策的醫療分級及疫苗接種等。

他說，去年基層診所協助施打疫苗，政府行政費補助推拖拉延宕許久，讓基層累積很多怨氣，現在又被要求設友善廁所的要求，難怪要反彈。

賴士葆說，根據推估台灣在3年後，在2025年會邁入超高齡社會，也就是65歲以上的人口會高達20％。現在開始為老齡化的社會的身障者和年長者的需求做預備，方向是正確的，但做法可以更接地氣一點，不是展現政府的霸氣強要基層醫界遵守。

賴士葆表示，政府早該傾聽基層醫療的心聲，如果讓政府機關已經普遍設置友善錯所，其他的各個私人行業也陸續跟進，而非只針對基層醫療開刀。畢竟長者和身障者會到公共空間以及所有私企領域，不是只有診所，政府應該全面性的考量他們的需求。

賴士葆認為，為什麼不能像交通部針對公共建築物無障礙設置辦法，用補助和獎勵代替命令，讓政策可以落實推動，不要把雙贏政策搞成雙輸，「就算全面執政，法院是政府開的，被基層醫界提告會很難看。」