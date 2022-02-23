政院明擬通過 危險公寓大廈強制成立管委會

去年10月高雄城中城大火造成46人罹難，燒出危老大樓公安問題。行政院會明天擬通過內政部提報的「公寓大廈管理條例」部分條文修正草案，以及「消防法」部分條文修正草案，強制要求有危險疑慮的公寓大廈成立管委會，違者可處30萬元罰鍰。

去年10月城中城大火後，內政部提報修正「公寓大廈管理條例」，要求1995年6月29日條例施行前的老舊危險大樓，須強制設管委會，包含8506棟。行政院在跨部會審查後，擴大到條例施行後的危老大樓也納管，預估全台增至上萬棟。

行政院會明天將討論通過「公寓大廈管理條例」第29條之1、第49條之1及「消防法」第9條修正草案。

根據草案，公寓大廈如未成立管理委員會或推選管理負責人，經直轄市、縣、市主管機關認定有危險之虞，不論是何時取得建造執照，均應限期成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備。

其次，直轄市、縣、市主管機關應輔導或委託專業機構提供公寓大廈成立管理委員會，或推選管理負責人並辦理報備。若經處罰後仍未依規定成立管理委員會或推選管理負責人者，必要時，由直轄市、縣、市主管機關指定住戶1人為管理負責人。

草案也增訂，經認定有危險之虞，應於期限內成立管理委員會或推選管理負責人並完成報備的公寓大廈，屆期未成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備的罰則。

「消防法」第9條修正草案部分則定明，各類場所有歇業或停業的情形，管理權人應定期辦理消防安全設備檢修及檢修結果的申報，及增訂得免定期辦理該檢修及申報的條件。本次修法也增訂小面積或消防安全設備簡單場所，其消防安全設備得由管理權人辦理檢修。

詳細修法內容，行政院將於明天院會後記者會說明。