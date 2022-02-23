蔡英文總統要求強化軍事因應整備 北京：台灣不是烏克蘭

台灣總統府發布聲明表示，針對烏克蘭局勢的變化，總統蔡英文要求持續強化台海軍事動態因應整備。

蔡英文周三（2月23日）同行政院長蘇貞昌等人聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」簡報，做出4項指示。首先是譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方和平理性解決爭端。其它幾項指示分別是：持續強化對台海軍事動態因應整備，確保台灣安全；全面提升應對認知作戰，穩定社會民心士氣；持續因應各項經濟變數，維持物資、物價及股匯市穩定，務必將可能的影響降到最低。

當天在中國外交部的例行記者會上，外交部發言人華春瑩在回答有關提問時表示，「台灣當局有些人借烏克蘭問題來蹭熱點和碰瓷是不明智的行為」。

她說：「台灣的確不是烏克蘭，台灣從來都是中國領土不可分割的一部分，這是無可辯駁的歷史和法理事實。」華春瑩說，「我們也想奉勸有些人，包括台灣島內的一些人士，千萬不要對台灣問題有任何的誤解誤判。」

「感同身受」

蔡英文在國安會議上也指出，台灣與烏克蘭在地緣戰略、地理環境和國際供應鏈重要性上有本質不同，但都面對「境外勢力意圖操作情勢」。 因此須加強防範境外勢力及在地協力者所發動之認知作戰，以穩定台灣社會內部情勢。

一周前蔡英文在談及烏克蘭局勢時就曾表示「感同身受」。就此，中國官媒《環球時報》前主編胡錫進撰文提醒「台灣不是烏克蘭，蔡英文休要發昏『感同身受』」。官方控制的新聞平台搜狐也刊登評論稱台灣高層「混淆了兩者不同，硬把台灣抬到了烏克蘭同等的位置，暗自給自己加戲，變相炒作『台獨』」。文章認為台灣與烏克蘭「相似的是兩方都甘為棋子，想倚美搞對抗」。

華春瑩周三再度強調，台灣地區的和平取決於海峽兩岸關係的和平發展，而不是「搖尾乞憐指望外部勢力售賣武器或者提供軍事支持」。

「別有用心」？

此外華春瑩還強調，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，沒有變化，「中方的有關表態符合中方一貫堅持的推動對話協商解決地區熱點問題的立場。」

中國外長王毅上周末在慕尼黑安全會議上曾表示，各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重和維護，「對烏克蘭也不例外」。一些媒體認為這不同於中國之前支持俄羅斯的立場。

華春瑩表示：「個別人指責中方有關烏克蘭問題的立場違背了尊重國家主權和領土完整的原則，這要麼是別有用心，要麼就是故意歪曲或者誤解。」她同時指責美國「違背同俄羅斯協議，五次將北約東擴到俄羅斯的家門口，並且部署大量先進進攻性戰略武器」，並質問「有沒有想過把一個大國逼到絕地的後果？」

（綜合報導）

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