促轉會5月退場 政院明討論修法承接轉型正義

促進轉型正義委員會任期五月將屆滿退場。行政院會預計明天將通過「促進轉型正義條例」第11條之1、第11條之2修正草案，規範轉型正義事項由相關部會承接。據了解，權威象徵將交由文化部，促轉會檔案則交由檔案局承接。

促轉會2018年5月31日掛牌，依法為任期2年的任務型機關，必要時經行政院長同意可延任，每次延任以1年為限。經兩度延長任期後，預計今年5月退場，今年5月將完成法制與業務銜接。

行政院會明天將討論通過「促進轉型正義條例」第11條之1、第11條之2修正草案。政院官員表示，鑒於促轉會於完成並提出任務總結報告後應依法解散，此次修法係為持續推動轉型正義任務，規範各轉型正義事項由相關部會承接辦理等事宜。

依促進轉型正義條例規定，促轉會職權包含規劃、推動開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產之處理及運用及其他轉型正義事項。

現行促進轉型正義條例第11條規範，促轉會於完成前項任務後解散，由行政院長公布任務總結報告。